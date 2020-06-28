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У бік окупованого Донецька запустили 15-метровий прапор України

Неділя, 28 червня 2020, 19:37

Неподалік лінії розмежування волонтери, переселенці та військовослужбовці випустили 15-метровий прапор в бік окупованого Донецька.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: Зазначається, що подібні заходи вже неодноразово проводилися на Донеччині та Луганщині і найчастіше були присвячені Дню Конституції та Прапора України.

Пресцентр ООС повідомляє, що вже за кілька годин у групах соцмереж мешканців окупованого Донецька з’явилися фото та відео з українським прапором, що пролітав над містом.

Пряма мова волонтера "Оскара": "Ми нагадуємо мешканцям тимчасово окупованих територій, що Україна все ж поверне свої території і знову стане цілісною.

Хоча пройшло вже дуже багато часу, але вас ніхто не кинув, давайте спільно боротися за Україну. У нас все вийде і цей синьо-жовтий стяг буде в кожному місті – і в Луганську, і в Донецьку, і в Горлівці, і Сніжному, і в Шахтарську".

Українська правда
Теми: ДонецькОРДЛОакції


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