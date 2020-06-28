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В сторону оккупированного Донецка запустили 15-метровый флаг Украины

Воскресенье, 28 июня 2020, 19:37
В сторону оккупированного Донецка запустили 15-метровый флаг Украины

Неподалеку от линии разграничения волонтеры, переселенцы и военнослужащие выпустили 15-метровый флаг в сторону оккупированного Донецка.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: Отмечается, что подобные мероприятия уже неоднократно проводились в Донецкой и Луганской областях и чаще всего были посвящены Дню Конституции и Флага Украины.

Пресс-центр ООС сообщает, что уже через несколько часов в группах соцсетей жителей оккупированного Донецка появились фото и видео с украинским флагом, пролетающим над городом.

Прямая речь волонтера "Оскара": "Мы напоминаем жителям временно оккупированных территорий, что Украина все же вернет свои территории и снова станет целостной.

Хотя прошло уже очень много времени, но вас никто не бросил, давайте вместе бороться за Украину. У нас все получится, и этот сине-желтый флаг будет в каждом городе – и в Луганске, и в Донецке, и в Горловке, и Снежном, и в Шахтерске".

Украинская правда

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Темы: ДонецкОРДЛОакции
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