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У світі за добу виявили 160 тисяч випадків коронавірусу

Понеділок, 29 червня 2020, 05:09

28 червня в світі діагностували 163 172 заражень COVID-19, померло 3454 пацієнтів.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, Worldometers

Деталі: в США за минулу добу діагностували 40 540 випадків захворювання коронавірус, в Бразилії 29 313, в Індії 19 620, Росії 6791, ЮАР 6334 та інші. Нові випадки захворювання виявили в 140 країнах світу.

Що було раніше:

  • Світ встановив новий антирекорд добової захворюваності на коронавірус. 26 червня було зареєстровано 194 тисячі нових випадків COVID-19
  • За тиждень з 13 по 20 червня у світі коронавірусом інфікувалося близько 1 млн людей. Це максимальний приріст кількості хворих за тиждень. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалось в межах 500-600 тисяч у травні та 700-800 тисяч на початку червня. 
  • Нові випадки були в основному зареєстровані в Північній і Південній Америці, значна кількість з'явилась у Південній Азії і на Близькому Сході, "палає" Бразилія та Індія.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • У світі вже понад 10 мільйонів діагностованих випадків COVID-19
  • Південна Америка стала новим світовим епіцентром COVID-19, оскільки багато країн регіону набирають обертів у захворювання.

Теми: коронавірус


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