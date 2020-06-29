В мире за сутки обнаружили 160 000 случаев коронавируса

28 июня в мире диагностировали 163 172 заражений COVID-19, умерло 3454 пациентов.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, Worldometers

Детали: в США за минувшие сутки диагностировали 40 540 случаев заболевания коронавирус, в Бразилии 29 313, в Индии 19 620, России 6791, ЮАР 6334 и другие. Новые случаи заболевания обнаружили в 140 странах мира.

Что было раньше:

Мир установил новый антирекорд суточной заболеваемости на коронавирус. 26 июня было зарегистрировано 194 000 новых случаев COVID-19.

За неделю с 13 по 20 июня в мире на коронавирус инфицировалось около 1 млн человек. Это максимальный прирост количества больных за неделю. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

Новые случаи были в основном зарегистрированы в Северной и Южной Америке, значительное количество появилась в Южной Азии и на Ближнем Востоке, "пылает" Бразилия и Индия.

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Напомним: