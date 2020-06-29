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Пандемія коронавірусу набирає обертів - ВООЗ

Понеділок, 29 червня 2020, 21:24
Пандемія коронавірусу набирає обертів - ВООЗ

Пандемія коронавірусу у світі триває вже півроку, і поки до завершення кризи ще далеко.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву очільника ВООЗ Тедроса Адханома Гебреєсуса  

Пряма мова: "Ми всі хочемо, щоб це (пандемія - УП) закінчилося... Але жорстка реальність полягає в тому, що це все навіть не наближається до кінця".

Деталі: Він зазначив, що незважаючи на те, що багато країн у всьому світі домоглися деякого прогресу, насправді пандемія на глобальному рівні набирає обертів.

Дотепер понад 10 млн осіб у всьому світі заразилися COVID-19, кількість жертв перевищила 500 тисяч.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: За минулу добу, 28 червня, в Україні виявили 646 випадків коронавірусу. При цьому 18 хворих померли і 93 – одужали.

Теми: коронавірусепідеміяCovid-2019
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