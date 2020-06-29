Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пандемия коронавируса набирает обороты - ВОЗ

Понедельник, 29 июня 2020, 21:24
Пандемия коронавируса набирает обороты - ВОЗ

Пандемия коронавируса в мире продолжается уже полгода, и пока до завершения кризиса еще далеко.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебреесуса

Прямая речь: "Мы все хотим, чтобы это (пандемия - УП) закончилось... Но жесткая реальность состоит в том, что это все даже не приближается к концу".

Детали: Он отметил, что несмотря на то, что многие страны во всем мире добились некоторого прогресса, на самом деле пандемия на глобальном уровне набирает обороты.

До сих пор более 10 млн человек во всем мире заразились COVID-19, число жертв превысило 500 тысяч.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним: За прошедшие сутки, 28 июня, в Украине обнаружили 646 случаев коронавируса. При этом 18 больных умерли и 93 – выздоровели.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусэпидемияCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
Все новости...
Реклама: