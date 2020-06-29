За неділю в Україні виявили менше випадків коронавірусу

За минулу добу, 28 червня, в Україні виявили 646 випадків коронавірусу. При цьому 18 хворих померли і 93 – одужали.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Найбільше нових випадків – на Львівщині (115). Ще 84 випадки виявили на Волині, 70 – на Рівненщині.

У Києві в неділю зафіксовано 45 нових випадків коронавірусу.

Що передувало: 27 червня в Україні виявили 917 випадків коронавірусу, 26 червня – 948, 25 червня COVID-19 в Україні підтвердили у рекордних 1 109 осіб.

За неділю, 21 червня, в Україні виявили 681 випадок коронавірусу.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі