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За неділю в Україні виявили менше випадків коронавірусу

Понеділок, 29 червня 2020, 08:52

За минулу добу, 28 червня, в Україні виявили 646 випадків коронавірусу. При цьому 18 хворих померли і 93 – одужали.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Найбільше нових випадків – на Львівщині (115). Ще 84 випадки виявили на Волині, 70 – на Рівненщині.

У Києві в неділю зафіксовано 45 нових випадків коронавірусу.

Що передувало: 27 червня в Україні виявили 917 випадків коронавірусу, 26 червня – 948, 25 червня COVID-19 в Україні підтвердили у рекордних 1 109 осіб.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українська правда
Теми: коронавірус


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