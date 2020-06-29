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На Одещині напали на керівників нацпарку "Тузлівські лимани"

Понеділок, 29 червня 2020, 23:43
На Одещині напали на керівників нацпарку Тузлівські лимани
Іван Русєв та Ірина Вихристюк, фото Balinskyy Vladislav

У понеділок під час інспекції на території національного природного парку "Тузлівські лимани" напали на очільницю НПП Ірину Вихристюк та на її заступника Івана Русєва.

Джерело: Русєв у Facebook, повідомлення одеського активіста Віталія Устименка, Думская

Деталі: Заступник керівника парку заявив про напад і побиття родиною бізнесменів, яких вони звинувачують у спробі захоплення заповідного лісу.

За словами Русєва, родина бізнесменів Саченків за підтримки "охоронного агентства" вчинили напад на нього, Вихристюк та начальника охорони парку Віталія Дімова, коли вони обстежували територію.

Зокрема, заступник керівника парку розповів, що Світлана Саченко увірвалась у машину, почала бити Вихристюк палкою й виривати волосся.

Він написав: "Ми отримали травми, умовно можна сказати терпимі, дали свідчення поліції, їдемо на судмедекспертизу".

При цьому лідер одеського "Автомайдану" Віталій Устименко повідомив, що Русєву розбили перенісся і ймовірно зламали ребро. Активіст опублікував фото Русєва після інциденту.

За інформацією видання "Думская", між Сергієм і Світланою Саченками та керівництвом нацпарку вже давно триває конфлікт. У 2016 році бізнесмен намагався відстояти право полювати та рибалити на косі, що відділяє Тузловські лимани від моря. А в січні 2020 року національний парк через суд заборонив Саченкам незаконно використовувати 30 гектарів заповідного Лебедівського лісу.

Сергій та Світлана Саченко
Сергій та Світлана Саченко

"Українська правда" у Threads

Теми: Одеська областьнападактивісти
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