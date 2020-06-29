На Одесчине напали на руководителей нацпарка "Тузловские лиманы"

В понедельник во время инспекции на территории национального природного парка "Тузловские лиманы" напали на главу НПП Ирину Выхристюк и ее заместителя Ивана Русева.

Источник: Русєв в Facebook, сообщение одесского активиста Виталия Устименко, Думская

Детали: Заместитель руководителя парка заявил о нападении и избиении семьей бизнесменов, которых обвиняют в попытке захвата заповедного леса.

По словам Русева, семья бизнесменов Саченко при поддержке "охранным агентства" совершили нападение на него, Выхристюк и начальника охраны парка Виталия Димова, когда они обследовали территорию.

В частности, заместитель руководителя парка рассказал, что Светлана Саченко ворвалась в машину, начала бить Выхристюк палкой и вырывать волосы.

Он написал: "Мы получили травмы, условно можно сказать терпимые, дали показания полиции, едем на судмедэкспертизу".

При этом лидер одесского "Автомайдана" Виталий Устименко сообщил, что Русеву разбили переносицу и вероятно сломали ребро. Активист опубликовал фото Русева после инцидента.

По информации издания "Думская", между Сергеем и Светланой Саченко и руководством нацпарка уже давно продолжается конфликт. В 2016 году бизнесмен пытался отстоять право охотиться и рыбачить на косе, которая отделяет Тузловские лиманы от моря. А в январе 2020 года национальный парк через суд запретил Саченко незаконно использовать 30 гектаров заповедного Лебедевского леса.