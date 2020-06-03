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"Мінера" мосту Метро арештували

Середа, 3 червня 2020, 16:46
Мінера мосту Метро арештували

Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб Віталію Ткаленку, який 2 червня повідомив про замінування мосту Метро у Києві.

Джерело: засідання суду 3 червня

Деталі: Суд арештував Ткаленка на 60 діб до 29 липня 2020 року з можливістю внесення застави у розмірі 315 тисяч гривень.

Під час засідання чоловіка обурило те, що правоохоронці заявили про його затримання. Насправді, за його словами, він сам здався.

Він запевнив, що кричав правоохоронцям, що "вибухівка" муляж.

32-річний чоловік сказав, що не хоче у СІЗО і не буде там сидіти: "Лібо лічиця, лібо додому (пряма мова збережена – ред.)". За його словами, якщо його відправлять у СІЗО, то він спробує накласти на себе руки.

Він сказав, що шкодує, що обрав об’єктом "мінування" міст Метро, бо знає, що завдав клопоту людям та додав, що треба було, мабуть, обрати якийсь інший об’єкт.

Прокуратура клопотала про обрання для чоловіка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Чоловік запевнив, що у нього проблеми з психікою. За словами Ткаленка, його мати знаходиться у лікарні.

Сам він має співмешканку з якою у нього "нормальні" стосунки.

Нагадаємо: 2 червня патрульна поліція перекрила рух транспорту на мосту Метро у зв’язку з повідомленням про замінування.

Через годину чоловіка, який повідомив про "замінування" мосту, затримали. У затриманого не було вибухового пристрою — він мав при собі муляж, у якому знаходилась земля.

Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки).

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: метроКиївполіціясуд
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