Коронавірус в Україні: 706 випадків за добу, найбільше – на Львівщині

За добу 29 червня COVID-19 в Україні підтвердили у 706 осіб, 12 хворих померли, 88 людей одужали від коронавірусної хвороби.

Джерело: дані РНБО, МОЗ

Деталі: Загальне число тих, хто за час пандемії заразився коронавірусом в Україні, сягнуло 44 334 осіб. Із них 1 159 померли, а 19 115 одужали. Станом на ранок 30 червня хворіє 24 060 громадян.

Антирекорд по областях ставить Львівська область: 143 нових випадки і 3 летальних випадки за добу. Вона вже випереджає інші області за загальною кількістю тих, хто заразився коронавірусом з березня: 5 435 випадків (146 – летальних)

Закарпаття – 97 нових випадків і 4 летальних.

Рівненська область – 74 нових випадки і 2 летальних.

Одеська область – 66 нових випадків і 2 летальних.

Київ – 57 випадків, без смертей від COVID-19.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що за попередню добу в Україні здійснили 10 992 тестування, із них 6 962 методом ПЛР і 4 030 методом ІФА.

Зі 706 нових діагнозів коронавірусної хвороби – 63 у дитини і 56 у медпрацівників (за весь час пандемії захворіли 3 238 дітей і 6 721 медпрацівник).

192 особи було госпіталізовано в понеділок із коронавірусом SARS CoV 2.

Степанов розповів, що рівень госпіталізації та кількість хворих на пневмонію зросли за останній місяць в 1,8 рази.

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