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Коронавирус в Украине: 706 случаев за сутки, больше всего – во Львовской области

Вторник, 30 июня 2020, 08:58
Коронавирус в Украине: 706 случаев за сутки, больше всего – во Львовской области

За сутки 29 июня COVID-19 в Украине подтвердили у 706 человек, 12 больных умерли, 88 человек выздоровели от коронавирусной болезни.

Источник: данные СНБО, МОЗ

Детали: Общее число тех, кто за время пандемии заразился коронавирусом в Украине, достигло 44 334 человек. Из них 1 159 умерли, а 19 115 выздоровели. По состоянию на утро 30 июня болеет 24 060 граждан.

Антирекорд по областям ставит Львовская область: 143 новых случая и 3 летальных случая за сутки. Она уже опережает другие области по общему количеству заразившихся коронавирусом с марта: 5435 случаев (146 – летальных)

Закарпатье – 97 новых случаев и 4 летальных.

Ровенская область – 74 новых случая и 2 летальных.

Одесская область – 66 новых случаев и 2 летальных.

Киев – 57 случаев, без смертей от COVID-19.

 

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за предыдущие сутки в Украине сделали 10 992 тестирования, из них 6 962 методом ПЦР и 4 030 методом ИФА.

 

Из 706 новых диагнозов коронавирусной болезни – 63 у ребенка и 56 у медработников (за все время пандемии заболели 3 238 детей и 6 721 медработник).

192 человека были госпитализированы в понедельник с коронавирусом SARS CoV 2.

Степанов рассказал, что уровень госпитализации и количество больных пневмонией выросли за последний месяц в 1,8 раза.

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Алена Рощенко, УП, дополнено

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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