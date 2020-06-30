Двох бійців ОС поранило біля Новозванівки: бойовики відкрили вогонь

Біля Новозванівки Попаснянського району Луганської області під час обстрілу бойовиків двоє військовослужбовців Збройних сил України отримали осколкові поранення.

Джерело: командування Операції Об’єднаних сил (ООС)

Дослівно: "Російські загарбники вкотре цілеспрямовано першими відкривають вогонь по позиціях наших захисників, підтверджуючи своє небажання дотримуватись існуючих мирних домовленостей.

Так, сьогодні на Луганському напрямку біля Новозванівки в результаті обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, двоє військовослужбовців Збройних Сил України отримали осколкові поранення.

Евакуаційною технікою постраждалих воїнів оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу.

Такі дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил подавили ворожу активність. Втрати противника уточнюються".

Деталі: Командування ООС заявляє, що на свої агресивні дії окупант і надалі отримуватиме адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників.