Двох бійців ОС поранило біля Новозванівки: бойовики відкрили вогонь
Біля Новозванівки Попаснянського району Луганської області під час обстрілу бойовиків двоє військовослужбовців Збройних сил України отримали осколкові поранення.
Джерело: командування Операції Об’єднаних сил (ООС)
Дослівно: "Російські загарбники вкотре цілеспрямовано першими відкривають вогонь по позиціях наших захисників, підтверджуючи своє небажання дотримуватись існуючих мирних домовленостей.
Так, сьогодні на Луганському напрямку біля Новозванівки в результаті обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, двоє військовослужбовців Збройних Сил України отримали осколкові поранення.
Евакуаційною технікою постраждалих воїнів оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу.
Такі дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил подавили ворожу активність. Втрати противника уточнюються".
Деталі: Командування ООС заявляє, що на свої агресивні дії окупант і надалі отримуватиме адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників.