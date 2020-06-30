Двух бойцов ОС ранило возле Новозвановки: боевики открыли огонь
Вблизи Новозвановки Попаснянского района Луганской области во время обстрела боевиков двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили осколочные ранения.
Источник: командование Операции Объединенных сил (ООС)
Дословно: "Российские захватчики в который раз целенаправленно первыми открывают огонь по позициям наших защитников, подтверждая свое нежелание придерживаться существующих мирных договоренностей.
Так, сегодня на Луганском направлении у Новозвановки в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили осколочные ранения.
Эвакуационной техникой пострадавшие воины оперативно доставлены в военно-медицинское учреждение, им предоставлена надлежащая медицинская помощь.
Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались – огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. Потери противника уточняются".
Детали: Командование ООС заявляет, что на свои агрессивные действия оккупант и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников.