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Двух бойцов ОС ранило возле Новозвановки: боевики открыли огонь

Вторник, 30 июня 2020, 13:47

Вблизи Новозвановки Попаснянского района Луганской области во время обстрела боевиков двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили осколочные ранения.

Источник: командование Операции Объединенных сил (ООС)

Дословно: "Российские захватчики в который раз целенаправленно первыми открывают огонь по позициям наших защитников, подтверждая свое нежелание придерживаться существующих мирных договоренностей.

Так, сегодня на Луганском направлении у Новозвановки в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили осколочные ранения.

Эвакуационной техникой пострадавшие воины оперативно доставлены в военно-медицинское учреждение, им предоставлена надлежащая медицинская помощь.

Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались – огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. Потери противника уточняются".

Детали: Командование ООС заявляет, что на свои агрессивные действия оккупант и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников.

Темы: ООСЛуганская областьДонбассбоевые действия


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