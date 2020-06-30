Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленский о коронавирусе в Украине: Нужно готовиться ко второй волне

Вторник, 30 июня 2020, 13:51

Президент Владимир Зеленский считает, что Украине следует готовиться ко второй волне заболевания на коронавирус.

Источник: Офис президента по итогам селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса

Прямая речь: "На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волны эпидемии, занятые больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся обойти худший сценарий. Но медицина должна быть готова ко всему".

Детали: Отмечается, что правительство готовит больницы ко второй волне эпидемии.

Сейчас готовы кровати для почти 30 тысяч больных, а аппаратов ИВЛ используется немного. Сообщается, что они есть в достаточном количестве.

В правительстве также отметили, что пока не собираются возобновлять работу детских лагерей.

Также Зеленскому доложили о ситуации на Прикарпатье и о международной помощи пострадавшим.

В частности, из Италии прибыл первый самолет с помощью пострадавшим от наводнения - это лодки, помпы, специальные костюмы.

Напомним:

  • Львовщина десятый день лидирует по количеству больных на коронавирус. За последние сутки там обнаружили 143 новых случая, три человека погибли.
  • За сутки 29 июня были госпитализированы 192 человека с коронавирусной болезнью.
  • В выходной понедельник COVID-19 в Украине подтвердили у еще 706 человек, 12 больных умерли, 88 человек выздоровели от коронавирусной болезни.
  • Всего за время пандемии заразились коронавирусом в Украине 44 334 человека, из них 1 159 умерли, а 19 115 выздоровели.

Читайте также: Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Украинская правда
Темы: ЗеленскийкоронавирусCovid-2019


powered by lun.ua
Главное сегодня

У правительства уже есть объяснения, почему ЕС не откроет границы для украинцев

Зеленский о коронавирусе в Украине: Нужно готовиться ко второй волне

Украинский патриот Синченко третий раз оказался в плену боевиков на Донбассе

Шмыгаль: расследование относительно Порошенко портит имидж государства, но так надо

Кто проходит в Раду в случае досрочных выборов – новый соцопрос

Шмыгаль объяснил, почему Украина не возвращается к жесткому карантину

Все новости...
Зеленский
Президент никогда на меня не давил, мы советуемся – Шмыгаль
Украинцы вывели бы во второй тур выборов неожиданного соперника Зеленскому
Недовольных Зеленским впервые стало больше, чем довольных
Последние новости
16:25
Налоговая подозревает Альфа-банк в выплате "теневых зарплат" бизнесу
16:18
Замглавы ОП - шахтерам: задолженность по зарплатам уже должна быть погашена
16:17
Киев ждет реакции Парижа из-за незаконного визита евродепутатов в Крым
16:11
Четверо "слуг" борются за право стать киевским мэром внутри партии – нардеп
15:46
Между Советом НБУ и правлением снова конфликт: не могут назначить заместителя главы
15:40
У правительства уже есть объяснения, почему ЕС не откроет границы для украинцев
15:39
IKEA проверит своих поставщиков леса в Украине
15:34
видео"Ее никто не уполномочивал": медсестру, которая переворачивала ребенка вниз головой, отстранили
15:25
фотоКиевский коммерсант за $25 тысяч "продавал" должность в Нацбанке
15:21
фото, видео В Киеве задержали интернациональную банду грабителей-рецидивистов
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!