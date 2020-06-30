Зеленский о коронавирусе в Украине: Нужно готовиться ко второй волне

Президент Владимир Зеленский считает, что Украине следует готовиться ко второй волне заболевания на коронавирус.

Источник: Офис президента по итогам селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса

Прямая речь: "На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волны эпидемии, занятые больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся обойти худший сценарий. Но медицина должна быть готова ко всему".

Детали: Отмечается, что правительство готовит больницы ко второй волне эпидемии.

Сейчас готовы кровати для почти 30 тысяч больных, а аппаратов ИВЛ используется немного. Сообщается, что они есть в достаточном количестве.

В правительстве также отметили, что пока не собираются возобновлять работу детских лагерей.

Также Зеленскому доложили о ситуации на Прикарпатье и о международной помощи пострадавшим.

В частности, из Италии прибыл первый самолет с помощью пострадавшим от наводнения - это лодки, помпы, специальные костюмы.

Напомним:

Львовщина десятый день лидирует по количеству больных на коронавирус. За последние сутки там обнаружили 143 новых случая, три человека погибли.

За сутки 29 июня были госпитализированы 192 человека с коронавирусной болезнью.

В выходной понедельник COVID-19 в Украине подтвердили у еще 706 человек, 12 больных умерли, 88 человек выздоровели от коронавирусной болезни.

Всего за время пандемии заразились коронавирусом в Украине 44 334 человека, из них 1 159 умерли, а 19 115 выздоровели.

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История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране