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Київ передумав міняти умови проїзду пільговиків у транспорті з 1 липня

Вівторок, 30 червня 2020, 14:43
Київ передумав міняти умови проїзду пільговиків у транспорті з 1 липня

Пасажири, що мають право пільгового проїзду в громадському транспорті Києва, зможуть користуватися проїзними посвідченнями старого зразка до кінця року.

Джерело: офіційний портал столичної влади

Деталі: Це передбачено розпорядженням КМДА № 931 щодо внесення змін до порядку введення в дослідну експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті Києва незалежно від форм власності.

Пільгові категорії пасажирів, що мають право безкоштовного проїзду, проте не зареєстровані у Києві, зможуть скористатися своїм правом у звичному режимі.

Учні київських шкіл зможуть користуватися паперовими учнівськими посвідченнями до моменту видачі нових. Студенти столичних закладів вищої освіти матимуть можливість оформити транспортну картку Kyiv Smart Card із пільговими поїздками.

Що передувало: Планувалося, що з 1 липня столиця вимушено змінить умови надання пільгового проїзду в громадському транспорті.

Передбачалось здійснювати проїзд пільгових категорій громадян, які не зареєстровані в Києві, але мають право пільгового проїзду міським громадським транспортом,  на загальних підставах за умови реєстрації електронного квитка. Відшкодування ж витрат на проїзд планувалось покласти на органи соціального захисту населення за місцем реєстрації людини.

Мер столиці Віталій Кличко наголошував, що такі кроки є вимушеними та викликані тим, що послуги з пільгового проїзду осіб, які не зареєстровані в Києві, столичним перевізникам з державного бюджету не компенсують.

Українська правда

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Теми: Київтранспорт
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