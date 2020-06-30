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Киев передумал менять условия проезда льготников в транспорте с 1 июля

Вторник, 30 июня 2020, 14:43

Пассажиры, имеющие право льготного проезда в общественном транспорте Киева, смогут пользоваться проездными удостоверениями старого образца до конца года.

Источник: официальный портал столичной власти

Детали: Это предусмотрено распоряжением КГГА № 931 о внесении изменений в порядок введения в опытную эксплуатацию автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте Киева независимо от форм собственности.

Льготные категории пассажиров, имеющие право бесплатного проезда, однако не зарегистрированные в Киеве, смогут воспользоваться своим правом в обычном режиме.

Ученики киевских школ смогут пользоваться бумажными ученическими удостоверениями до момента выдачи новых. Студенты столичных высших учебных заведений смогут оформить транспортную карточку Kyiv Smart Card с льготным поездками.

Что предшествовало: Планировалось, что с 1 июля столица вынужденно изменит условия предоставления льготного проезда в общественном транспорте.

Предполагалось осуществлять проезд льготных категорий граждан, которые не зарегистрированы в Киеве, но имеют право льготного проезда городским общественным транспортом на общих основаниях при условии регистрации электронного билета. Возмещение же расходов на проезд планировалось возложить на органы социальной защиты населения по месту регистрации человека.

Мэр столицы Виталий Кличко отмечал, что такие шаги являются вынужденными и вызваны тем, что услуги по льготного проезда лиц, не зарегистрированных в Киеве, столичным перевозчикам из государственного бюджета не компенсируют.

Украинская правда
Темы: Киевтранспорт


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