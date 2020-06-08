Окупанти передали в "суд" справу Джемілєва з порушенням процедури

Слідчий комітет РФ в окупованому Криму передав до суду справу проти народного депутата України, лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва без повідомлення обвинуваченого і захисників.

Джерело: слідком РФ, адвокат Джемілєва Микола Полозов у Facebook

Дослівно СК РФ: "Слідством зібрана достатня доказова база, у зв'язку з чим затверджено обвинувальний висновок, і кримінальну справу направлено до суду для подальшого розгляду по суті".

Деталі: Водночас адвокат Джемілєва Микола Полозов заявив, що ані сам Джемілєв, ані він як адвокат не були сповіщені про завершення розслідування.

Пряма мова Полозова: "Частиною 1 статті 222 КПК РФ встановлено, що після затвердження обвинувального висновку, прокурор направляє справу до суду, про що повідомляє обвинуваченого, його захисника, потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача та (або) представників і роз'яснює їм право заявляти клопотання про проведення попереднього слухання.

Як ми бачимо, слідчий, керівник слідчого органу, сам слідчий орган у законі не вказані як адресат повідомлення прокурора про направлення справи до суду.

А в окупованому Криму все навпаки. Мене (захисника) не сповістили, Мустафу-аг'а не сповістили, а насамперед незаконно сповістили слідчий орган, який про це бадьоро відрапортував".

Деталі: Джемілєва звинувачують у тому, що він 2 травня 2014 року прибув рейсом Київ-Москва в аеропорт "Шереметьєво", де йому співробітниками прикордонного контролю було відмовлено у в'їзді до країни, у зв'язку з чим того ж дня він відбув назад до Києва. Однак уже наступного дня Джемілєв перетнув "кордон РФ" у пункті пропуску "Армянськ" (Турецький вал) (при в'їзді в окупований Крим - УП).

Також Джемільов обвинувачується в тому, що зберігав у власному будинку в Бахчисараї карабін ОП-СКС калібру 7.62 мм, про знаходження ключа від сейфа було відомо його синові. У травні 2013 року син Джемілєва незаконно заволодів зброєю, здійснивши з неї вбивство людини.

Крім того, Джемілєву закидають незаконне придбання та зберігання бойових патронів до нарізної вогнепальної зброї калібру 7.62, придатних для стрільби і заборонених в РФ у цивільному обороті.

Що передувало: 27 травня окупанти в Криму заявили про завершення "розслідування кримінальної справи" стосовно Джемілєва.

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