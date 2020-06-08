Окупанти передали в "суд" справу Джемілєва з порушенням процедури
Слідчий комітет РФ в окупованому Криму передав до суду справу проти народного депутата України, лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва без повідомлення обвинуваченого і захисників.
Джерело: слідком РФ, адвокат Джемілєва Микола Полозов у Facebook
Дослівно СК РФ: "Слідством зібрана достатня доказова база, у зв'язку з чим затверджено обвинувальний висновок, і кримінальну справу направлено до суду для подальшого розгляду по суті".
Деталі: Водночас адвокат Джемілєва Микола Полозов заявив, що ані сам Джемілєв, ані він як адвокат не були сповіщені про завершення розслідування.
Пряма мова Полозова: "Частиною 1 статті 222 КПК РФ встановлено, що після затвердження обвинувального висновку, прокурор направляє справу до суду, про що повідомляє обвинуваченого, його захисника, потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача та (або) представників і роз'яснює їм право заявляти клопотання про проведення попереднього слухання.
Як ми бачимо, слідчий, керівник слідчого органу, сам слідчий орган у законі не вказані як адресат повідомлення прокурора про направлення справи до суду.
А в окупованому Криму все навпаки. Мене (захисника) не сповістили, Мустафу-аг'а не сповістили, а насамперед незаконно сповістили слідчий орган, який про це бадьоро відрапортував".
Деталі: Джемілєва звинувачують у тому, що він 2 травня 2014 року прибув рейсом Київ-Москва в аеропорт "Шереметьєво", де йому співробітниками прикордонного контролю було відмовлено у в'їзді до країни, у зв'язку з чим того ж дня він відбув назад до Києва. Однак уже наступного дня Джемілєв перетнув "кордон РФ" у пункті пропуску "Армянськ" (Турецький вал) (при в'їзді в окупований Крим - УП).
Також Джемільов обвинувачується в тому, що зберігав у власному будинку в Бахчисараї карабін ОП-СКС калібру 7.62 мм, про знаходження ключа від сейфа було відомо його синові. У травні 2013 року син Джемілєва незаконно заволодів зброєю, здійснивши з неї вбивство людини.
Крім того, Джемілєву закидають незаконне придбання та зберігання бойових патронів до нарізної вогнепальної зброї калібру 7.62, придатних для стрільби і заборонених в РФ у цивільному обороті.
Що передувало: 27 травня окупанти в Криму заявили про завершення "розслідування кримінальної справи" стосовно Джемілєва.
Передісторія:
- У травні 2013 року Хейсер Джемілєв у дворі власного дому застрелив з рушниці 43-річного друга сім’ї Февзі Едемова. Слідство вели в Криму.
- Син Джемілєва казав, що вбив друга випадково, з необережності.
- У листопаді 2013 року Хейсера Джемілєва визнали психічно здоровим. Свого часу він тривалий час проходив лікування.