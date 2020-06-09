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Журналісти замість сепаратистів в ТКГ: з'явилася реакція Росії і ОРДЛО

Вівторок, 9 червня 2020, 19:13
Журналісти замість сепаратистів в ТКГ: з'явилася реакція Росії і ОРДЛО

Росія на диво спокійно відреагувала на те, що вперше до роботи Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі залучили не представників окупантів ОРДЛО, а проукраїнські налаштованих вимушених переселенців з цих територій.

Джерело: інтерв'ю першого заступника глави української делегації в ТКГ Олексія Рєзнікова для Liga.net

Деталі: За словами Рєзнікова, реакція Росії була "несподівано м'якше", ніж він припускав. Ніякого ультиматуму не відбулося.

Пряма мова: "Я думав, буде демарш, але немає. Йде діалог. Координатор оголосив про те, що у нас є гості. Костін (нардеп від "Слуги народу" і член української делегації в ТКГ - ред.) дав кожному слово, вони представилися і зараз йде вже живе спілкування...

Є нюанс: посилаючись на технічну проблему, росіяни затримали включення на 30 хвилин. Вони ніколи не затримувалися. Я думаю, що це був момент внутрішніх консультацій, що з цим робити. Тому що ми повідомили їх про це тільки сьогодні вранці".

Про реакцію окупантів повідомив у Facebook Денис Казанський.

Пряма мова: "Представники угруповань "ЛДНР", які називають себе представниками ОРДЛО, на нашу появу відреагували нервово, хамили, намагалися провокувати перепалки, але до цього всі були готові, тому відреагували спокійно.

Намагаючись хоч якось перекрутити ситуацію на свою користь і зберегти обличчя, представник "ЛНР" Родіон Мірошник кілька разів називав нас "представниками консультативної ради", на що модератор конференції пан П'єр Морель підкреслив, що консультативна рада не створювалася".

Нагадаємо: 9 червня вперше до роботи Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі залучили проукраїнські налаштованих вимушених переселенців з окремих районів Донецької та Луганської областей.

Це - відомі журналісти Денис Казанський і Сергій Гармаш, а також голова міжнародної громадської організації "Луганське земляцтво" Вадим Горан і відомий лікар Костянтин Лібстер.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасТКГРосія
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