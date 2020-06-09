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Вперше до роботи ТКГ залучили представників ОРДЛО

Вівторок, 9 червня 2020, 11:43
Вперше до роботи ТКГ залучили представників ОРДЛО

9 червня вперше до роботи Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі залучили представників окремих районів Донецької та Луганської областей.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Уперше за понад п'ять років до діалогу на майданчику ТКГ у складі української делегації залучені представники тимчасово окупованих Російською Федерацією районів Донецької та Луганської областей України.

На сьогоднішньому засіданні Донеччину представляють відомі журналісти Денис Казанський та Сергій Гармаш, які у 2014 році були змушені залишити Донецьк.

Луганську область представляє юрист, голова Міжнародної громадської організації "Луганське земляцтво" Вадим Горан. Також для участі в роботі ТКГ від окремих районів Луганської області заявлено відомого лікаря Костянтина Лібстера". 

Деталі: Засідання ТКГ почалося зранку 9 червня у форматі відеоконференції.

В офісі президента повідомляють, що залучення представників ОРДЛО відбувається задля реалізації положень комплексу заходів щодо виконання Мінських домовленостей щодо параметрів політичного врегулювання війни на Донбасі та змін до законодавства.

Що передувало: 15 травня на зустрічі з послами G7 та главою представництва ЄС в Україні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що на наступній зустрічі ТКГ Україна представить групу представників ОРДЛО, зокрема, з числа українських громадян - внутрішньо переміщених осіб, які "можуть представляти Донецьку та Луганську області і покладуть край монополії на представництво цих територій з боку невизнаних квазідержавних утворень".

Ще у грудні 2019 року Андрій Єрмак говорив, що команда Володимира Зеленського буде просувати ідею про розширення або заміну представників ОРДЛО  у складі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.

4 травня 2020 року, після несприйняття ідеї "Консультативної ради" з представниками Донбасу, Єрмак заявив, що Київ не вестиме консультації з особами з подвійним громадянством, але готовий погоджувати деякі закони з представниками окупованих територій, які залишилися громадянами України і не брали участь у збройних діях.

Передісторія:

  • 25 березня на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську планувалося створити Консультативну раду за участі представників України та окремих районів Донецької та Луганської областей (окупованих проросійськими силами територій). Ідея належала керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку.
  • Патріотична громадськість була обурена. П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що створення "консультативної ради" з представниками ОРДЛО суперечить інтересам України.
  • Ні 25-го, ні 26-го березня Консультативну раду не свторили. Росія звинуватила Україну у відмові від Консультативної ради.
  • Громадська рада при МЗС запропонувала альтернативний сценарій створення "Консультативної ради" щодо Донбасу: призначити її членів без формального погодження із окупаційною адміністрацією у Донецьку та Луганську. На її думку, це дозволило б уникнути прихованого визнання так званих "Л/ДНР".
  • 30 квітня під час зустрічі міністрів закордонних справ "нормандської четвірки" питання роботи "Консультативної ради" порушував тільки міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Українська правда

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Теми: ОРДЛОТКГМінські угоди
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