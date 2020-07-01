Ексзаступник міністра в європейському суді почав судитися з Україною

Європейський суд з прав людини відкрив справу проти України за зверненням колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.

Джерело: адвокат Гримчака Дмитро Мельник у Facebook

Пряма мова: "ЄСПЛ відкрив справу Grymchak v. Ukraine. Вона стосується порушень п. 1 та п. 2 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод".

Деталі: Мельник також виклав у соцмережу відповідний документ від секретаріату ЄСПЛ від 2 червня.

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