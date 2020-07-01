Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Ексзаступник міністра в європейському суді почав судитися з Україною

Середа, 1 липня 2020, 12:02
Фото 24tv.ua

Європейський суд з прав людини відкрив справу проти України за зверненням колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.

Джерело: адвокат Гримчака Дмитро Мельник у Facebook

Пряма мова: "ЄСПЛ відкрив справу Grymchak v. Ukraine. Вона стосується порушень п. 1 та п. 2 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод". 

 

Деталі: Мельник також виклав у соцмережу відповідний документ від секретаріату ЄСПЛ від 2 червня. 

Знати більше: $1 млн за забудови та суди. Розплутуємо історію затримання Гримчака

Передісторія:

  • 14 серпня 2019 року детективи НАБУ спільно з ГПУ та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника нібито під час одержання частини хабара у розмірі 480 тисяч доларів.
  • 22 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що скерувала до суду обвинувальний акт щодо Гримчака та його "помічника".

Українська правда
Теми: Гримчакправа людинисуд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоУ Порошенка записали відео-відповідь Венедіктовій

Чотири курортні країни Європи планують пускати до себе туристів з України

В Україні підняли штрафи за нетверезе водіння

Порошенко розповів, скільки є справ проти нього, і хто за цим стоїть

Епідемія пригальмувала: за добу 664 нових випадки коронавірусу в Україні

Новини 30 червня: відкриття кордонів ЄС, неочікуваний суперник Зеленському

Усі новини...
Гримчак
Справу Гримчака передали в суд
Проти Гримчака закрили одну зі справ
На фоні карантину суд дозволив Гримчаку виходити з дому
Останні новини
12:20
Київ посилив карантин
12:12
Столиця й 11 областей не можуть послаблювати карантин
12:10
У Києві знову - плюс сотня хворих на коронавірус, все більше пацієнтів у важкому стані
12:02
документЕксзаступник міністра в європейському суді почав судитися з Україною
11:41
Залишок коштів у скарбниці уряду досяг рекордного показника
11:37
Науковці та освітяни звернулися до влади та СБУ через призначення Шкарлета
11:34
5 країн відкрили кордони для України, ЄС переглядатиме список кожні 2 тижні
11:34
У Києві червнева спека побила 5 температурних рекордів
11:29
Польща відновила авіасполучення з Україною
11:21
Імпорт товарів в травні обвалився на 35%
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!