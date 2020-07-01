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Ексзаступник міністра в європейському суді почав судитися з Україною

Середа, 1 липня 2020, 12:02
Ексзаступник міністра в європейському суді почав судитися з Україною
Фото 24tv.ua

Європейський суд з прав людини відкрив справу проти України за зверненням колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.

Джерело: адвокат Гримчака Дмитро Мельник у Facebook

Пряма мова: "ЄСПЛ відкрив справу Grymchak v. Ukraine. Вона стосується порушень п. 1 та п. 2 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод". 

 

Деталі: Мельник також виклав у соцмережу відповідний документ від секретаріату ЄСПЛ від 2 червня. 

Знати більше: $1 млн за забудови та суди. Розплутуємо історію затримання Гримчака

Передісторія:

  • 14 серпня 2019 року детективи НАБУ спільно з ГПУ та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника нібито під час одержання частини хабара у розмірі 480 тисяч доларів.
  • 22 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що скерувала до суду обвинувальний акт щодо Гримчака та його "помічника".

Українська правда

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Теми: Гримчакправа людинисуд
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