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Справу Гримчака передали в суд

П'ятниця, 22 травня 2020, 11:59
Справу Гримчака передали в суд

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його "помічника".

Джерело: пресслужба САП

Дослівно: "Дії обох підозрюваних кваліфіковані за ч.4 ст.190 ("шахрайство"); ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.3 ст.369; ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.4 ст.369 ("підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовим особам, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище) ККУ".

Деталі: Обвинувальний акт направили до ВАКС. Санкція статті за найтяжчим злочином передбачає покарання від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідство встановило, що адвокат – представник інтересів приватного товариства під час спілкування і надання консультацій з правових питань розповів Гримчаку про погодження компанією документів на здійснення будівельних робіт у Києві на земельних ділянках за законом "Про охорону культурної спадщини" належать до пам’яток культурної спадщини.

Дізнавшись про це, Гримчак запропонував свої "послуги" із забезпечення погодження проектної документації за винагороду в 1 млн дол.

Гримчак заявив, що ця сума начебто мала бути розподілена між керівниками та службовцями: Міністерства культури, Міністерства юстиції, Українського державного інституту культурної спадщини, Київської міської державної адміністрації та інших.

Крім того, за 100 тисяч доларів Гримчак обіцяв представнику ТОВ вирішити питання з розглядом цивільної справи про стягнення боргу з іншого приватного підприємства.

За словами Гримчака, він нібито мав звернутися до заступника Генпрокурора, щоб остання вплинула на голову Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду, який мав вплинути на суддів цього суду.

У подальшому суму зменшили до 80 тис. дол. Після одержання першої її частини, в сумі 50 тис. дол., заступник міністра та його "помічник" розподілили кошти між собою.

14 серпня 2019 року Гримчак отримав від представника товариства 450 тисяч доларів із обумовленого 1 млн доларів за нібито вирішення земельного питання та другий транш – у 30 тис. дол. – за владнання питання з судовою гілкою влади.

Одразу після отримання коштів Гримчака та його "помічника" затримали.

Знати більше: $1 млн за забудови та суди. Розплутуємо історію затримання Гримчака

Передісторія:

  • 14 серпня 2019 року детективи НАБУ спільно з ГПУ та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника нібито під час одержання частини хабара у розмірі 480 тисяч доларів.

Українська правда

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Теми: Гримчаксудкорупція
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