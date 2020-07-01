Місяць фотофіксації ПДР: водії сплатили ₴31 мільйон штрафів

Міністерство внутрішніх справ підбило підсумки першого місяця роботи системи фото-відеофіксації порушень правил дорожнього руху: до бюджету надійшов уже 31 мільйон гривень сплачених штрафів.

Джерело: директор департаменту комунікацій зі ЗМІ МВС Артем Шевченко у Facebook

Деталі: Шевченко каже про зниження кількості перевищень швидкості руху вчетверо.

Пряма мова: "Було 57880, стало 13325. Сплачено порушниками вже 31 млн гривень. Але головне не штрафи, а профілактика порушень. Сьогодні 1 липня водії вже скидають швидкість вчетверо частіше ніж 1 червня. А значить є шанс наприкінці року зменшити кількість загиблих на автошляхах, яких минулоріч було 3454".

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