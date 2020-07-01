Місяць фотофіксації ПДР: водії сплатили ₴31 мільйон штрафів
Середа, 1 липня 2020, 14:50
Міністерство внутрішніх справ підбило підсумки першого місяця роботи системи фото-відеофіксації порушень правил дорожнього руху: до бюджету надійшов уже 31 мільйон гривень сплачених штрафів.
Джерело: директор департаменту комунікацій зі ЗМІ МВС Артем Шевченко у Facebook
Деталі: Шевченко каже про зниження кількості перевищень швидкості руху вчетверо.
Пряма мова: "Було 57880, стало 13325. Сплачено порушниками вже 31 млн гривень. Але головне не штрафи, а профілактика порушень. Сьогодні 1 липня водії вже скидають швидкість вчетверо частіше ніж 1 червня. А значить є шанс наприкінці року зменшити кількість загиблих на автошляхах, яких минулоріч було 3454".
Передісторія:
- З 1 червня МВС запровадило автоматичну фіксацію порушень швидкісного режиму.
- За перші 17 годин роботи системи автофіксації порушень ПДР у Києві було зафіксовано понад 35 тисяч подій.
- Водночас на другу добу роботи системи, за словами очільника МВС Арсена Авакова, кількість порушень зменшилася на 40%.
- МВС щодня розповідає про антирекорди та злісних порушників швидкісного режиму.
Українська правда