Правоохоронний комітет блокує розгляд відставки Авакова – "Голос"

Комітет Верховної Ради з правоохоронної діяльності відмовився розглянути по суті постанову фракції "Голос" про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Джерело: пресслужба партії "Голос"

Деталі: У політсилі вказують, що проєкт постанови так і не з’явився у порядку денному комітету. Більшість членів комітету на засіданні 1 липня віддала перевагу розгляду питання тимчасової спеціальної комісії, присвяченої футболу, а не питанню перебування Авакова на посаді.

"Голос" обурений таким рішенням комітету. Нардепи закликають парламент не ховатися від складного питання.

Пряма мова нардепа "Голосу" першого заступника голови профільного комітету Андрія Осадчука: "Спочатку постанова про відставку Авакова зависає між будівлями парламенту, тепер її відмовляються розглядати по суті, роблячи вигляд, що є більш важливі питання.

Схоже, деяким нашим колегам цікавіше обговорювати футбол, ніж питання персональної відповідальності міністра, який особисто відповідає за катування, згвалтування та побиття людей у поліцейських відділках по всій Україні. Парламент має зупинити поліцейське свавілля. Поліція має захищати, а не катувати. Аваков має піти".

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