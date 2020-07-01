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Правоохоронний комітет блокує розгляд відставки Авакова – "Голос"

Середа, 1 липня 2020, 16:02
Правоохоронний комітет блокує розгляд відставки Авакова – Голос
ЕЛЬДАР САРАХМАН, УП

Комітет Верховної Ради з правоохоронної діяльності відмовився розглянути по суті постанову фракції "Голос" про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Джерело: пресслужба партії "Голос"

Деталі: У політсилі вказують, що проєкт постанови так і не з’явився у порядку денному комітету. Більшість членів комітету на засіданні 1 липня віддала перевагу розгляду питання тимчасової спеціальної комісії, присвяченої футболу, а не питанню перебування Авакова на посаді.

"Голос" обурений таким рішенням комітету. Нардепи закликають парламент не ховатися від складного питання.

Пряма мова нардепа "Голосу" першого заступника голови профільного комітету Андрія Осадчука: "Спочатку постанова про відставку Авакова зависає між будівлями парламенту, тепер її відмовляються розглядати по суті, роблячи вигляд, що є більш важливі питання.

Схоже, деяким нашим колегам цікавіше обговорювати футбол, ніж питання персональної відповідальності міністра, який особисто відповідає за катування, згвалтування та побиття людей у поліцейських відділках по всій Україні. Парламент має зупинити поліцейське свавілля. Поліція має захищати, а не катувати. Аваков має піти".

Передісторія:

  • 2 червня "Голос" почав збір підписів за відставку очільника МВС Арсена Авакова.
  • 5 червня у парламенті слухали звіт Авакова про ситуацію в правоохоронних органах України після низки гучних злочинів та заворушень у країні. Міністр стоїть на тому, що в поліції, як і в суспільстві, є "хороші й погані" люди. Аваков стверджує, що в МВС "зробили суттєві висновки щодо недоліків в роботі інспекції з особового складу Нацполіції".

Українська правда
Теми: АваковВерховна Рада
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