Аваков розповів про висновки, які зробив після зґвалтування в Кагарлику

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що після тортур та зґвалтування у поліції Кагарлика у кожному відділку запрацює система Сustody Records.

Джерело: виступ міністра з трибуни Ради 5 червня, пресслужба МВС

Пряма мова: "Серед нас є герої, трудяги і на жаль, є ті, хто порушує закон. У кожній поліції світу зустрічаються негативні резонансні події, але принципово важливо як система МВС реагує на ці події.

У відділку поліції Кагарлика стався ганебний інцидент, коли поліцейські застосували тортури, нанесли побої та згвалтували жінку. Те, що сталося в Кагарлику неприпустимо і потребує жорсткої реакції, яка і послідувала з боку поліції…

Ми миттєво відреагували і зробили суттєві висновки щодо недоліків в роботі інспекції з особового складу Нацполіції.

За підсумками аналізу цього інциденту та сумісного засідання із Комітетом Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності прийняти певні рішення, щодо введення додаткових функцій інспекції з особового складу Нацполіції. Зокрема:

в усіх підрозділах поліції буде запроваджено систему "Custody Records", тобто повну відео фіксацію слідчих дій; буде повністю переглянуто кадровий склад інспекції з особового складу, до складу інспекції будуть залучені працівники з досвідом роботи в оперативних підрозділах; буде підвищено заробітну плату та матеріально-технічне забезпечення інспекції: автомобілі для перевірок, засоби фіксації порушень (бодікамери тощо); буде надано право перевіряти будь-які підрозділи, служби, окремих працівників під час несення служби, в будь-який час доби; при професійному відборі кандидатів на службу в поліцію буде проводитися додаткове психологічне обстеження за новітніми методиками щодо виявлення прихованих ознак агресивності та девіантності поведінки"…

Деталі: Міністр наголосив, що події в Кагарлику відрізняються від Врадіївки, тому що цей випадок реформована поліція не намагається приховати, на відміну від злочину у Врадіївціу 2013 році.

Аваков заявив, що поліція є відображенням суспільства із усіма його особливостями: "Але ми системно боремося за якість особливого складу поліції, у тому числі жорсткими методами діяльності внутрішній безпеки".

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