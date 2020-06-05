Аваков розповів про висновки, які зробив після зґвалтування в Кагарлику
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що після тортур та зґвалтування у поліції Кагарлика у кожному відділку запрацює система Сustody Records.
Джерело: виступ міністра з трибуни Ради 5 червня, пресслужба МВС
Пряма мова: "Серед нас є герої, трудяги і на жаль, є ті, хто порушує закон. У кожній поліції світу зустрічаються негативні резонансні події, але принципово важливо як система МВС реагує на ці події.
У відділку поліції Кагарлика стався ганебний інцидент, коли поліцейські застосували тортури, нанесли побої та згвалтували жінку. Те, що сталося в Кагарлику неприпустимо і потребує жорсткої реакції, яка і послідувала з боку поліції…
Ми миттєво відреагували і зробили суттєві висновки щодо недоліків в роботі інспекції з особового складу Нацполіції.
За підсумками аналізу цього інциденту та сумісного засідання із Комітетом Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності прийняти певні рішення, щодо введення додаткових функцій інспекції з особового складу Нацполіції. Зокрема:
- в усіх підрозділах поліції буде запроваджено систему "Custody Records", тобто повну відео фіксацію слідчих дій;
- буде повністю переглянуто кадровий склад інспекції з особового складу, до складу інспекції будуть залучені працівники з досвідом роботи в оперативних підрозділах;
- буде підвищено заробітну плату та матеріально-технічне забезпечення інспекції: автомобілі для перевірок, засоби фіксації порушень (бодікамери тощо);
- буде надано право перевіряти будь-які підрозділи, служби, окремих працівників під час несення служби, в будь-який час доби;
- при професійному відборі кандидатів на службу в поліцію буде проводитися додаткове психологічне обстеження за новітніми методиками щодо виявлення прихованих ознак агресивності та девіантності поведінки"…
Деталі: Міністр наголосив, що події в Кагарлику відрізняються від Врадіївки, тому що цей випадок реформована поліція не намагається приховати, на відміну від злочину у Врадіївціу 2013 році.
Аваков заявив, що поліція є відображенням суспільства із усіма його особливостями: "Але ми системно боремося за якість особливого складу поліції, у тому числі жорсткими методами діяльності внутрішній безпеки".
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Передісторія:
- 25 травня у місті Кагарлик Київської області було розформовано відділок поліції після інциденту з побиттям і зґвалтуванням затриманої жінки. Джерела повідомили імена підозрюваних поліцейських: Сергій Сулима та Микола Кузів.
- 26 травня Голосіївський районний суд Києва арештував на два місяці поліцейських з Кагарлика Сергія Сулиму і Миколу Кузіва, яких підозрюють у побитті та зґвалтуванні жінки у райвідділку.
- Фракція "Голос" 2 червня розпочала збір підписів нардепів за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Під проєктом постанови за відставку Авакова підписалися близько 50 нардепів від двох фракцій, інші парламентарі ставити підписи не поспішають.