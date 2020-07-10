Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Світ знов встановив антирекорд з кількості заражень коронавірусом

П'ятниця, 10 липня 2020, 03:53

9 липня у світі діагностували 222 825 заражень коронавірусом, 5404 пацієнтів померло.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, Worldometers

Деталі: в США за минулу добу діагностували 61 067 випадків коронавірусу, в Бразилії 42 907, в Індії 25 790, ПАР 13 674, Росії 6509 та інші. Нові випадки захворювання виявили в 148 країнах світу.

Нині у світі за тиждень діагностують близько 1,5 мільйона нових випадків COVID-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.

 
Дані Worldometers

Що було раніше: 

  • 8 липня у світі діагностували 213 280 заражень коронавірусом, 5518 пацієнтів померло.
  • 1 липня у світі підтвердили більше 196 тисяч випадків захворювання на коронавірус. 

Читайте також: 

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Нагадаємо: 

  • У світі вже понад 12 мільйонів діагностованих випадків COVID-19. Померло понад 550 тисяч пацієнтів, 7 мільйонів хворих одужали.

Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоЗеленський мешкає у відремонтованій на держкошт резиденції в Конча-Заспі – "Схеми"

Новини 9 липня: Порошенко та Путін, акція проти Смолія

Слідчий ДБР: Справи проти Порошенка безперспективні, а мене хочуть звільнити

Росія оголосила журналіста Бабченка терористом

відеоНардеп Деркач опублікував розмову нібито Путіна і Порошенка: "Жму руку, обнімаю"

У Кремлі прокоментували, чи можуть "Л/ДНР" увійти до складу РФ

Усі новини...
коронавірус
На Рівненщині виявлено 49 нових випадків коронавірусу, в роботі лабораторій залишається 394 зразки
На Буковині заявили про успіх в боротьбі з коронавірусом
ВООЗ заявляє про погіршення ситуації з коронавірусом
Останні новини
03:53
Світ знов встановив антирекорд з кількості заражень коронавірусом
02:29
ДокументВибори в Білорусі: журналістам показали секретну соціологію
00:51
На Рівненщині виявлено 49 нових випадків коронавірусу, в роботі лабораторій залишається 394 зразки
00:03
SpaceX визначила нову дату запуску десятої партії супутників Starlink
23:55
Зеленський хоче запустити програму з трансплантації у найближчі роки
23:27
На Буковині заявили про успіх в боротьбі з коронавірусом
22:58
Новини економіки: вихід з кризи, обшуки у виробника дитячого харчування, електробуси "Південмашу"
22:34
У Зеленського пояснили, як президент із родиною опинився на дачі
22:12
фото, відеоЗеленський мешкає у відремонтованій на держкошт резиденції в Конча-Заспі – "Схеми"
21:46
Новини 9 липня: Порошенко та Путін, акція проти Смолія
Усі новини...