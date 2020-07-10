Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Мир снова установил антирекорд по количеству заражений коронавирусом

Пятница, 10 июля 2020, 03:53

9 июля в мире диагностировали 222 825 заражений коронавирусом, 5404 пациентов умерли.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, Worldometers

Детали: в США за минувшие сутки диагностировали 61 067 случаев коронавируса, в Бразилии 42 907, в Индии 25 790, ЮАР 13 674, России 6509 и другие. Новые случаи заболевания обнаружили в 148 странах мира.

Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

 
Данные Worldometers

Что было раньше: 

  • 8 июля в мире диагностировали 213 280 заражений коронавирусом, 5518 пациентов умерли.
  • 1 июля в мире подтвердили более 196 тысяч случаев заболевания коронавирусом. 

Читайте также: 

Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

Напомним:

  • В мире уже более 12 миллионов диагностированных случаев COVID-19. Умерло более 550 тысяч пациентов, 7 миллионов больных выздоровели.

Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский живет в отремонтированной на госсредства резиденции в Конча-Заспе – "Схемы"

Новости 9 июля: Порошенко и Путин, акция против Смолия

Следователь ГБР: Дела против Порошенко бесперспективны, а меня хотят уволить

Россия объявила журналиста Бабченко террористом

видеоНардеп Деркач опубликовал разговор якобы Путина и Порошенко: "Жму руку, обнимаю"

В Кремле прокомментировали, могут ли "Л/ДНР" войти в состав РФ

Все новости...
коронавирус
На Ровенщине выявлено 49 новых случаев коронавируса, в работе лабораторий остается 394 образцы
На Буковине заявили об успехе в борьбе с коронавирусом
ВОЗ заявляет об ухудшении ситуации с коронавирусом
Последние новости
07:00
Формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим "тишины"
06:09
Госдеп США одобрил продажу Японии 105 истребителей пятого поколения
05:15
И.о. президента Боливии заболела COVID-19
03:53
Мир снова установил антирекорд по количеству заражений коронавирусом
02:29
ДокументВыборы в Беларуси: журналистам показали секретную социологию
00:51
На Ровенщине выявлено 49 новых случаев коронавируса, в работе лабораторий остается 394 образцы
00:03
SpaceX определила новую дату запуска десятой партии спутников Starlink
23:55
Зеленский хочет запустить программу по трансплантации в ближайшие годы
23:27
На Буковине заявили об успехе в борьбе с коронавирусом
22:58
Новости экономики: выход из кризиса, обыски у производителя детского питания
Все новости...