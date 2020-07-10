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Мир снова установил антирекорд по количеству заражений коронавирусом

Пятница, 10 июля 2020, 03:53
Мир снова установил антирекорд по количеству заражений коронавирусом

9 июля в мире диагностировали 222 825 заражений коронавирусом, 5404 пациентов умерли.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, Worldometers

Детали: в США за минувшие сутки диагностировали 61 067 случаев коронавируса, в Бразилии 42 907, в Индии 25 790, ЮАР 13 674, России 6509 и другие. Новые случаи заболевания обнаружили в 148 странах мира.

Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

 
Данные Worldometers

Что было раньше: 

  • 8 июля в мире диагностировали 213 280 заражений коронавирусом, 5518 пациентов умерли.
  • 1 июля в мире подтвердили более 196 тысяч случаев заболевания коронавирусом. 

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Напомним:

  • В мире уже более 12 миллионов диагностированных случаев COVID-19. Умерло более 550 тысяч пациентов, 7 миллионов больных выздоровели.

Темы: коронавирус
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