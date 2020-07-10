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В Україні – рекорд одужання від коронавірусу: більше 1000 людей

П'ятниця, 10 липня 2020, 08:54

За добу 9 липня в Україні підтвердили коронавірус у 819 людей, 18 хворих померло, 1016 людей одужали від COVID-19.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов

Пряма мова: "За минулу добу захворіло 819 осіб. З них 67 дітей, а також 65 медичних працівників. Було госпіталіовано 214 осіб, зафіксовано 18 летальних випадків. При цьому одужало 1016 пацієнтів. Це наш рекорд".

Деталі:  Загалом станом на 10 липня в Україні 52 043 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1345 летальних, 24 800 пацієнтів одужали. Загалом проведено 773 831 методом ПЛР.

Що передувало: За добу 8 липня в Україні COVID-19 підтвердили у 810 осіб,  21 хворий помер, 665 людей одужали від коронавірусної хвороби.

Українська правда
Теми: коронавірус


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