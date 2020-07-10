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В Украине – рекорд выздоровления от коронавируса: более 1000 человек

Пятница, 10 июля 2020, 08:54
В Украине – рекорд выздоровления от коронавируса: более 1000 человек

За сутки 9 июля в Украине подтвердили коронавирус у 819 человек, 18 больных умерли, 1016 человек выздоровели от COVID-19.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов

Прямая речь: "За прошедшие сутки заболело 819 человек. Из них 67 детей, а также 65 медицинских работников. Было госпитализировано 214 человек, зафиксировано 18 летальных случаев. При этом выздоровело 1016 пациентов. Это наш рекорд".

Детали: Всего по состоянию на 10 июля в Украине 52043 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 1345 летальных, 24800 пациентов выздоровели. Всего проведено 773 831 методом ПЦР.

Что было ранее: За сутки 8 июля в Украине COVID-19 подтвердили у 810 человек, 21 больной умер, 665 человек выздоровели от коронавирусной болезни.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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