В Украине – рекорд выздоровления от коронавируса: более 1000 человек
Пятница, 10 июля 2020, 08:54
За сутки 9 июля в Украине подтвердили коронавирус у 819 человек, 18 больных умерли, 1016 человек выздоровели от COVID-19.
Источник: министр здравоохранения Максим Степанов
Прямая речь: "За прошедшие сутки заболело 819 человек. Из них 67 детей, а также 65 медицинских работников. Было госпитализировано 214 человек, зафиксировано 18 летальных случаев. При этом выздоровело 1016 пациентов. Это наш рекорд".
Детали: Всего по состоянию на 10 июля в Украине 52043 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 1345 летальных, 24800 пациентов выздоровели. Всего проведено 773 831 методом ПЦР.
Что было ранее: За сутки 8 июля в Украине COVID-19 подтвердили у 810 человек, 21 больной умер, 665 человек выздоровели от коронавирусной болезни.
Украинская правда