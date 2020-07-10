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Ще одна область України приєдналася до регіонів, де можна послаблювати карантин

П'ятниця, 10 липня 2020, 10:30
Ще одна область України приєдналася до регіонів, де можна послаблювати карантин

Станом на 10 липня перехід до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення обмежень, неможливий у 7 областях.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров’я

Деталі: Каратин не можна послаблювати  на Волині, у Донецькій, Закарпатській, Рівненській, Тернопільській, Харківській та Чернігівській області.

У порівнянні з минулою добою цей "чорний список" залишила Івано-Франківщина. Тепер епідситуація в області відповідає визначеним МОЗ критеріям.

Готові до послаблення карантину Київ та 18 областей.

Даними щодо окупованих Росією Криму і Севастополя МОЗ не володіє.

 

Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області 4 критеріям: завантаженість ліжок; середня кількість тестувань – не менше ніж 24 на 100 000 населення за 7 днів; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 – більше 11%;​ динаміка зростання випадків – більше 10% (останній показник застосовується у разі реєстрації більше 8 випадків на 100 000 населення за 7 днів).

Нагадаємо: За минулу добу 9 липня в Україні підтвердили коронавірус у 819 людей, 18 хворих померло, натомість одужали рекордні 1016 людей.

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Українська правда

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Теми: карантин
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