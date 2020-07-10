Еще одна область Украины присоединилась к регионам, где можно ослаблять карантин

По состоянию на 10 июля переход к следующему этапу карантина, предусматривающему ослабление ограничений, невозможен в 7 областях.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: Каратин нельзя ослаблять на Волыни, в Донецкой, Закарпатской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской и Черниговской области.

По сравнению с прошлыми сутками этот "черный список" оставила Ивано-Франковщина. Теперь эпидситуация в области соответствует определенным Минздравом критериям.

Готовы к ослаблению карантина Киев и 18 областей.

Данными по оккупированным Россией Крыму и Севастополю Минздрав не обладает.

Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области 4 критериям:

загруженность коек;

среднее количество тестирований – не менее 24 на 100 000 населения за 7 дней;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 – более 11%;

динамика роста случаев – более 10% (последний показатель применяется в случае регистрации более 8 случаев на 100 000 населения за 7 дней).

Напомним: За прошедшие сутки 9 июля в Украине подтвердили коронавирус у 819 человек, 18 больных умерли, но выздоровели рекордные 1016 человек.

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