Еще одна область Украины присоединилась к регионам, где можно ослаблять карантин
По состоянию на 10 июля переход к следующему этапу карантина, предусматривающему ослабление ограничений, невозможен в 7 областях.
Источник: данные Министерства здравоохранения
Детали: Каратин нельзя ослаблять на Волыни, в Донецкой, Закарпатской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской и Черниговской области.
По сравнению с прошлыми сутками этот "черный список" оставила Ивано-Франковщина. Теперь эпидситуация в области соответствует определенным Минздравом критериям.
Готовы к ослаблению карантина Киев и 18 областей.
Данными по оккупированным Россией Крыму и Севастополю Минздрав не обладает.
Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области 4 критериям:
загруженность коек;
среднее количество тестирований – не менее 24 на 100 000 населения за 7 дней;
коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 – более 11%;
динамика роста случаев – более 10% (последний показатель применяется в случае регистрации более 8 случаев на 100 000 населения за 7 дней).
Напомним: За прошедшие сутки 9 июля в Украине подтвердили коронавирус у 819 человек, 18 больных умерли, но выздоровели рекордные 1016 человек.
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