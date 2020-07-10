Медведчук проти книги про Стуса: столичний суд продовжив розгляд позову

Дарницький районний суд Києва продовжив розгляд позову Віктора Медведчука щодо захисту честі, гідності та ділової репутації, який намагається заборонити книгу про Василя Стуса.

Джерело: "Громадське радіо", стрім видавництва "Vivat"

Деталі: Медведчук позивається до автора книги Вахтанга Кіпіані, видавництва і типографії та вимагає заборонити розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" у будь-який спосіб на будь-якій території.

Перед будівлею суду зібрався мітинг представників "Руху опору капітуляції", ВО "Свобода", "Національного корпусу". На акцію прийшли також прихильники творчості Кіпіані, заголом близько 100 людей. Учасники скандують "Медведчук — під арешт!" та "Реванш не пройде".

Кіпіані зазначив, що не розуміє, як можна заборонити поширення книги "на будь-якій території". За словами автора, вже продано близько 10 тисяч екземплярів книги.

Пряма мова: "Зараз заплановано презентацію у Північній Америці. Це "будь-яка територія", чи ні?".

Нагадаємо: У видавництві "Vivat" вважають неприхованою спробою прямого тиску на свободу слова і друку в Україні позовні вимоги нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, який домагається заборони книги "Справа Василя Стуса".

Медведчук позивається до суду щодо захисту честі, гідності та ділової репутації та просить суд заборонити видання (виготовлення) та розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" та поширення будь-якої інформації про книгу в ЗМІ та в інтернеті.

Окрім цього, він просить стягнути з Кіпіані та видавництва витрати на сплату судового збору та визнати частину інформації, наведеної в книзі, недостовірною. Медведчук зокрема просить визнати недостовірними вирвані із контексту, фрази як то: "…розпинав поета (мається на увазі Василя Стуса), - призначений державою адвокат Медведчук." або "… шістка комуністичної системи Медведчук…" та кілька інших.

Довідково: Медведчук був державним захисником українського поета Василя Стуса. Його часто звинувачують у порушенні норм адвокатської етики під час цього процесу. Сам він своєї провини не визнає.

Книга "Справа Василя Стуса" вийшла друком у травні 2019 року та отримала ряд премій:

Книга Кіпіані на 90% складається з архівних документів. Думки автора побудовані на фактах, які містяться, в тому числі, в фактологічній частині книги.