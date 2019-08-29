Медведчук через суд хоче заборонити книгу про Стуса

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Четвер, 29 серпня 2019, 19:56

Джерело: Facebook-сторінка Вахтанга Кіпіані.

Віктор Медведчук подав позов до суду, яким вимагає заборонити розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" авторства історика і журналіста Вахтанга Кіпіані.

Деталі: За словами Кіпіані, Медведчук подав до нього позов щодо захисту честі, гідності та ділової репутації та спростування недостовірної інформації. 

Мова йде про тексти з книги "Справа Василя Стуса", видавництва "Vivat", що також виступає співвідповідачем у справі.

У книзі йдеться про кримінальну справу проти Стуса, його життя та смерть, зібрані архівні документи. 

За словами автора книги, Медведчук вимагає заборонити її розповсюдження.

Віктор Медведчук вимагає заборонити продаж книги про Стуса
Віктор Медведчук вимагає заборонити продаж книги про Стуса
Вахтанг Кіпіані

Перше засідання рогляду справи призначене на 2 жовтня в Дарницькому суді Києва. 

Додатково: Медведчук був захисником Стуса у процесі над поетом і дисидентом. Його "лінія захисту" викликала обурення самого поета й інших українських дисидентів. Вони вважають, що Медведчук "допоміг" розправитися з поетом.

Що було раніше:

  • 29 серпня у кулуарах Верховної Ради Медведчук заявив, що не збирається дивитися документальний фільм про Василя Стуса "Заборонений".

Нагадаємо: 

  • У серпні 2018 року у Медведчука погрожували судом у разі виходу фільма "Стуса" з недостовірною інформацією про кума Путіна.

  • У грудні 2018 року Віктор Медведчук подав позов проти тодішнього нардепа Ганни Гопко через нібито образу його "честі й гідності" у пості Facebook про Василя Стуса.

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Теми: Медведчук


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