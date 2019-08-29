Медведчук через суд хоче заборонити книгу про Стуса
Джерело: Facebook-сторінка Вахтанга Кіпіані.
Віктор Медведчук подав позов до суду, яким вимагає заборонити розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" авторства історика і журналіста Вахтанга Кіпіані.
Деталі: За словами Кіпіані, Медведчук подав до нього позов щодо захисту честі, гідності та ділової репутації та спростування недостовірної інформації.
Мова йде про тексти з книги "Справа Василя Стуса", видавництва "Vivat", що також виступає співвідповідачем у справі.
У книзі йдеться про кримінальну справу проти Стуса, його життя та смерть, зібрані архівні документи.
За словами автора книги, Медведчук вимагає заборонити її розповсюдження.
Перше засідання рогляду справи призначене на 2 жовтня в Дарницькому суді Києва.
Додатково: Медведчук був захисником Стуса у процесі над поетом і дисидентом. Його "лінія захисту" викликала обурення самого поета й інших українських дисидентів. Вони вважають, що Медведчук "допоміг" розправитися з поетом.
Що було раніше:
- 29 серпня у кулуарах Верховної Ради Медведчук заявив, що не збирається дивитися документальний фільм про Василя Стуса "Заборонений".
Нагадаємо:
- У серпні 2018 року у Медведчука погрожували судом у разі виходу фільма "Стуса" з недостовірною інформацією про кума Путіна.
- У грудні 2018 року Віктор Медведчук подав позов проти тодішнього нардепа Ганни Гопко через нібито образу його "честі й гідності" у пості Facebook про Василя Стуса.
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