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Медведчук против книги о Стусе: столичный суд продолжил рассмотрение иска

Пятница, 10 июля 2020, 10:50
Громадське радіо

Дарницкий районный суд Киева продолжил рассмотрение иска Виктора Медведчука о защите чести, достоинства и деловой репутации, который пытается запретить книгу о Василие Стусе.

Источник: "Громадське радио", стрим издательства "Vivat"

Детали: Медведчук подал в суд на автора книги Вахтанга Кипиани, издательство и типографию и требует запретить распространение книги "Дело Василия Стуса" каким бы то ни было образом на любой территории.

Перед зданием суда собрался митинг представителей "Рух опору капітуляції", ВО "Свобода", "Национального корпуса". На акцию пришли также поклонники творчества Кипиани, в целом около 100 человек. Участники скандируют "Медведчук - под арест!" и "Реванш не пройдет".

Кипиани отметил, что не понимает, как можно запретить распространение книги "на любой территории". По словам автора, уже продано около 10 000 экземпляров книги.

Прямая речь: "Сейчас запланирована презентация в Северной Америке. Это "любая территория", или нет?".

Напомним: В издательстве "Vivat" считают нескрываемой попыткой прямого давления на свободу слова и печати в Украине исковые требования нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, который добивается запрета книги "Дело Василия Стус

Медведчук судится о защите чести, достоинства и деловой репутации и просит суд запретить издание (изготовление) и распространение книги "Дело Василия Стуса" и распространение любой информации о книге в СМИ и в интернете.

Кроме этого, он просит взыскать с Кипиани и издательства Vivat расходы на уплату судебного сбора и признать часть информации, приведенной в книге, недостоверной.

Медведчук в частности просит признать недостоверными вырванные из контекста, фразы как то: "... распинал поэта (имеется в виду Василия Стуса) - назначенный государством адвокат Медведчук." или "... шестерка коммунистической системы Медведчук ..." и несколько других.

Справка: Медведчук был государственным защитником украинского поэта Василия Стуса. Его часто обвиняют в нарушении норм адвокатской этики во время этого процесса. Сам он своей вины не признает.

Книга "Дело Василия Стуса" вышла в мае 2019 года и получила ряд премий:

Книга Кипиани на 90% состоит из архивных документов. Мнение автора построено на фактах, которые содержатся, в том числе, в фактологической части книги.

Темы: Медведчук


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