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Під Авдіївкою ворог поранив українського бійця

П'ятниця, 10 липня 2020, 13:02
ілюстративне фото

Поблизу Авдіївки на Донеччині ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів: внаслідок обстрілів один один військовослужбовець отримав вогнепальне осколкове поранення.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Дослівно: "Евакуаційною технікою постраждалого воїна було оперативно доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого задовільний".

Деталі: Зазначаєтся, що акі дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил подавили ворожу активність.

Втрати противника уточнюються.

Теми: війнаООСОб'єднані сили на Донбасі


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