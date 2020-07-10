Під Авдіївкою ворог поранив українського бійця

Поблизу Авдіївки на Донеччині ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів: внаслідок обстрілів один один військовослужбовець отримав вогнепальне осколкове поранення.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Дослівно: "Евакуаційною технікою постраждалого воїна було оперативно доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого задовільний".

Деталі: Зазначаєтся, що акі дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил подавили ворожу активність.

Втрати противника уточнюються.