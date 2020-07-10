Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Под Авдеевкой враг ранил украинского бойца

Пятница, 10 июля 2020, 13:02
Под Авдеевкой враг ранил украинского бойца
иллюстративное фото

Вблизи Авдеевки Донецкой облсти враг открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов: в результате обстрелов один военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Дословно: "Эвакуационной техникой пострадавший воин был оперативно доставлен в лечебное учреждение, есу оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное".

Детали: Зазначается, что аки действия российских оккупантов безнаказанными не остались - ответным огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность.

Потери противника уточняются.

Украинская правда
Темы: войнаООСОбъединенные силы на Донбассе
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
война
Россияне ударили "Шахедами" по жилым домам на Черниговщине
Потери России превысили уже 240 тысяч военных
Враг ночью трижды обстреливал Никопольщину: есть разрушения
Последние новости
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
Все новости...
Реклама: