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Под Авдеевкой враг ранил украинского бойца

Пятница, 10 июля 2020, 13:02
иллюстративное фото

Вблизи Авдеевки Донецкой облсти враг открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов: в результате обстрелов один военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Дословно: "Эвакуационной техникой пострадавший воин был оперативно доставлен в лечебное учреждение, есу оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное".

Детали: Зазначается, что аки действия российских оккупантов безнаказанными не остались - ответным огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность.

Потери противника уточняются.

Украинская правда
Темы: войнаООСОбъединенные силы на Донбассе


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