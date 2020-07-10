Под Авдеевкой враг ранил украинского бойца

Вблизи Авдеевки Донецкой облсти враг открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов: в результате обстрелов один военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Дословно: "Эвакуационной техникой пострадавший воин был оперативно доставлен в лечебное учреждение, есу оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное".

Детали: Зазначается, что аки действия российских оккупантов безнаказанными не остались - ответным огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность.

Потери противника уточняются.