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На Закарпатті сепаратисти хотіли оскаржити договір 1920 року про переділ територій

П'ятниця, 10 липня 2020, 18:22
фото: сбу

Контррозвідники СБУ припинили діяльність групи громадян у Закарпатській області, дії яких містять ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Зловмисники планували в міжнародних інституціях оскаржити результати Тріанонського мирного договору. Згідно з ним, у 1920 році від Королівства Угорщина відійшли території, у тому числі частина земель сучасної Закарпатської області.

Правоохоронці задокументували факт використання представниками іноземних організацій громадянина нашої держави для збору підписів мешканців області на підтримку петиції щодо скасування умов Тріанонського мирного договору.

Експертиза засвідчила, що бюлетені, які використовувалися зловмисниками для анкетування наших співвітчизників, містять заклики до порушення територіальної цілісності України.

Організатору анкетування слідчими СБУ повідомлено про підозру. Йому обрали міру запобіжного заходу, яку - не повідомляється. Перевіряється інформація щодо можливої причетності до антиукраїнської діяльності інших осіб та організацій.

Довідково: З початком Другої світової війни Тріанонський мирний договір втратив чинність.

Що було раніше: У травні 2019 року лідер угорської праворадикальної націоналістичної партії "Йоббік" Томаш Шнайдер під час приватного візиту на Закарпаття заявив про підтримку "автономії регіону" від Києва.

Українська правда
Теми: ЗакарпаттяСБУсепаратизм


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фото, відеоНа Закарпатті сепаратисти хотіли оскаржити договір 1920 року про переділ територій
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