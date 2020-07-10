На Закарпатье сепаратисты хотели обжаловать договор 1920 года о переделе территорий

Контрразведчики СБУ пресекли деятельность группы граждан в Закарпатской области, действия которых содержат признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Злоумышленники планировали в международных институтах обжаловать результаты Трианонского мирного договора. Согласно ему, в 1920 году от Королевства Венгрия отошли территории, в том числе часть земель современной Закарпатской области.

Правоохранители задокументировали факт использования представителями иностранных организаций гражданина нашего государства для сбора подписей жителей области в поддержку петиции об отмене условий Трианонского мирного договора.

Экспертиза показала, что бюллетени, которые использовались злоумышленниками для анкетирования наших соотечественников, содержащие призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

Организатору анкетирование следователями СБУ сообщено о подозрении. Ему избрали меру пресечения, какую - не сообщается. Проверяется информация о возможной причастности к антиукраинской деятельности других лиц и организаций.

Справка: С началом Второй мировой войны Трианонский мирный договор потерял силу.

Что было раньше: В мае 2019 года лидер венгерской праворадикальной националистической партии "Йоббик" Томаш Шнайдер во время частного визита в Закарпатье заявил о поддержке "автономии региона" от Киева.