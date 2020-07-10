Поліція затримала підозрюваних у підриві авто "Укрпошти"

Увечері 10 липня співробітники карного розшуку Нацполіції затримали трьох громадян, які обгрунтовано підозрюються в зухвалому пограбуванні автомобіля "Укрпошти" на Полтавщині.

Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook

Пряма мова Геращенка: "На розкриття цього злочину знадобилося всього три дні і високий професіоналізм співробітників поліції.

Дякую колективу Національної поліції, який в найкоротші терміни встановив і затримав підозрюваних у збройному пограбуванні і замаху на вбивство співробітників "Укрпошти".

Деталі: Геращенко розповів, що водій "Газелі", над головою у якого вибухнув саморобний вибуховий пристрій, досі залишається в реанімації.

Поліція продовжує встановлювати інших осіб, причетних до злочину.

Що передувало: 7 липня близько 10-ї години поблизу села Тишки Лубенського району невідомі підірвали автомобіль "Газель" компанії "Укрпошта", заволоділи грошима в сумі понад два з половиною мільйони гривень і зброєю охоронця. Двоє осіб, що перебували в автомобілі, отримали тілесні ушкодження.