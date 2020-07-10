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Полиция задержала подозреваемых в подрыве авто "Укрпочты"

Пятница, 10 июля 2020, 19:17
фото: Нацполиция

Вечером 10 июля сотрудниками уголовного розыска Нацполиции были задержаны трое граждан, которые обоснованно подозреваются в дерзком ограблении автомобиля "Укрпочты" на Полтавщине.

Источник: заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook

Прямая речь Геращенко: "На раскрытие этого преступления понадобилось всего три дня и высокий профессионализм сотрудников полиции.

Спасибо коллективу Национальной полиции, который в кратчайшие сроки установил и задержал подозреваемых в вооруженном ограблении и покушении на убийство сотрудников "Укрпочты".

Детали: Геращенко рассказал, что водитель "Газели", над головой у которого взорвалось самодельное взрывное устройство, до сих пор остается в реанимации.

Полиция продолжает устанавливать других лиц, причастных к преступлению.

Что предшествовало: 7 июля, около 10 часов, возле с. Тишки Лубенского района неизвестные взорвали автомобиль "Газель" компании "Укрпочта", завладели деньгами в сумме более двух с половиной миллионов гривен и оружием охранника. Два человека, находившиеся в автомобиле, получили телесные повреждения.

Украинская правда
Темы: МВДУкрпочта


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