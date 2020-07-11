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Один військовий загинув та троє отримали поранення – ООС

Субота, 11 липня 2020, 07:15
Один військовий загинув та троє отримали поранення – ООС

10 липня російські окупанти 17 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один український військовий загинув, ще троє – отримали поранення. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Найманці застосували заборонені Мінськими домовленостями 120-ти та 82-х мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, протитанкові ракетні комплекси та стрілецьку зброю. 

Під вогнем перебували оборонці Причепилівки, Оріхового, Троїцького та Хутору Вільного. Ворог також вів обстріли біля Новотошківського та Новолуганського. 

"Крім того, по оборонних укріпленнях наших захисників поблизу Катеринівки агресор задіяв протитанковий ракетний комплекс", – йдеться у повідомленні. 

Також окупанти неодноразово вели вогонь по захисниках Водяного, Авдіївки, Невельського та Лебединського. 

За підтвердженими даними розвідки, минулої доби наші захисники знищили трьох та поранили ще трьох загарбників. 

"Окрім того, за уточненими даними, 9 липня втрати противника додатково склали ще двоє загиблих", – зазначили у штабі. 

Від початку поточної доби збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
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