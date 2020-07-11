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Один военный погиб и трое получили ранения - ООС

Суббота, 11 июля 2020, 07:15
Один военный погиб и трое получили ранения - ООС

10 июля российские оккупанты 17 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военный погиб, еще трое – получили ранения.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Наемники применили запрещенные Минскими договоренностям 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы и стрелковое оружие.

Под огнем находились защитники Причепиловки, Орехово, Троицкого и Хутора Вольного. Враг также вел обстрелы у Новотошковского и Новолуганского.

"Кроме того, по оборонным укреплениям наших защитников вблизи Катериновки агрессор привел противотанковый ракетный комплекс", – говорится в сообщении.

Также оккупанты неоднократно вели огонь по защитникам Водяного, Авдеевки, Невельского и Лебединского.

По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки наши защитники уничтожили трех и ранили еще трех захватчиков.

"Кроме того, по уточненным данным, 9 июля потери противника дополнительно составили еще двое погибших", – отметили в штабе.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня.

Украинская правда

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Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
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