Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Один военный погиб и трое получили ранения - ООС

Суббота, 11 июля 2020, 07:15

10 июля российские оккупанты 17 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военный погиб, еще трое – получили ранения.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Наемники применили запрещенные Минскими договоренностям 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы и стрелковое оружие.

Под огнем находились защитники Причепиловки, Орехово, Троицкого и Хутора Вольного. Враг также вел обстрелы у Новотошковского и Новолуганского.

"Кроме того, по оборонным укреплениям наших защитников вблизи Катериновки агрессор привел противотанковый ракетный комплекс", – говорится в сообщении.

Также оккупанты неоднократно вели огонь по защитникам Водяного, Авдеевки, Невельского и Лебединского.

По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки наши защитники уничтожили трех и ранили еще трех захватчиков.

"Кроме того, по уточненным данным, 9 июля потери противника дополнительно составили еще двое погибших", – отметили в штабе.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский просит Раду отменить ограничения зарплат чиновников

Новости 10 июля: поздравления Путина, новые дела против Порошенко

Ермак рассказал о продвижении в переговорах по "нормандскому формату"

Полиция задержала подозреваемых в подрыве авто "Укрпочты"

Суд Турции разрешил превратить Собор Святой Софии в мечеть

Нидерланды подадут иск против РФ в ЕСПЧ из-за сбитого над Донбассом МН17

Все новости...
ООС
Боевики активно обстреливали позиции ВСУ, нескольких воинов ранили
Мина попала в траншею: Вблизи Новолуганского ранены два бойцов ОС
Под Авдеевкой враг ранил украинского бойца
Последние новости
08:07
На западе Украины объявили штормовое предупреждение
08:00
Главные новости пятницы и ночи: поздравления Путина, новые дела против Порошенко
07:15
Один военный погиб и трое получили ранения - ООС
05:38
Зеленский просит Раду отменить ограничения зарплат чиновников
04:26
Коронавирус: в мире зарегистрировали новый антирекорд заболеваемости
03:30
Буковина продолжает демонстрировать положительную динамику выздоровлений от COVID-19
02:36
Нидерланды могут приобщить другие страны к суду по делу MH17
01:45
Facebook может запретить политическую рекламу перед выборами в США – СМИ
01:04
За день на Ровенщине коронавирус побороли более 200 больных
00:21
В ЕС прокомментировали возвращение собору Святой Софии статуса мечети
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!