В Україні за добу 800 нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу захворювання на коронавірус підтвердили у 800 осіб, загалом COVID-19 підтвердили у майже 53 тисяч українців.

Джерело: дані РНБО

Деталі: В Україні за добу додалося 800 інфікованих коронавірусом.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, за 10 липня коронавірус підтвердили у 53 дітей та 48 медпрацівників. Було госпіталізовано 155 осіб.

Всього в країні 52 843 хворих на COVID-19. З них 1 372 (+27) померли і 25 661 (+861) одужали.

Найбільше випадків захворювання за попередню добу зафіксували у Києві (+125) на Львівщині (+119) та Закарпатті (+108).

Загалом в Україні проведено 786 402 тестування методом ПЛР.

Нагадаємо: 9-го липня захворіло 819 осіб. З них 67 дітей, а також 65 медичних працівників. Було госпіталіовано 214 осіб, зафіксовано 18 летальних випадків. При цьому одужало 1016 пацієнтів.

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