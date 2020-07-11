Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні за добу 800 нових випадків COVID-19

Субота, 11 липня 2020, 09:38
В Україні за добу 800 нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу захворювання на коронавірус підтвердили у 800 осіб, загалом COVID-19 підтвердили у майже 53 тисяч українців.

Джерело: дані РНБО

Деталі: В Україні за добу додалося 800 інфікованих коронавірусом.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, за 10 липня коронавірус підтвердили у 53 дітей та 48 медпрацівників. Було госпіталізовано 155 осіб. 

Всього в країні 52 843 хворих на COVID-19. З них 1 372 (+27) померли і 25 661 (+861) одужали.

Найбільше випадків захворювання за попередню добу зафіксували у Києві (+125) на Львівщині (+119) та Закарпатті (+108).

Загалом в Україні проведено 786 402 тестування методом ПЛР.

Нагадаємо: 9-го липня захворіло 819 осіб. З них 67 дітей, а також 65 медичних працівників. Було госпіталіовано 214 осіб, зафіксовано 18 летальних випадків. При цьому одужало 1016 пацієнтів. 

 

Читайте також:

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Теми: Covid-2019коронавірусУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Усі новини...
Covid-2019
Вчені з’ясували, чому деякі люди безсимптомно переносять COVID-19
Чи треба вакцинуватися й продовжувати дію COVID-сертифікату – пояснює МОЗ
Путін вийшов до ошалілого натовпу у Дербенті, раптово забувши про ковід
Останні новини
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
20:02
Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:57
Книгою року BBC-2023 став роман Євгенії Кузнєцової "Драбина"
19:44
Киянам, які роблять пересадки між станціями "Либідська" та "Теремки", повертатимуть гроші
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
Усі новини...
Реклама: