Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Україні за добу 800 нових випадків COVID-19

Субота, 11 липня 2020, 09:38

В Україні за минулу добу захворювання на коронавірус підтвердили у 800 осіб, загалом COVID-19 підтвердили у майже 53 тисяч українців.

Джерело: дані РНБО

Деталі: В Україні за добу додалося 800 інфікованих коронавірусом.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, за 10 липня коронавірус підтвердили у 53 дітей та 48 медпрацівників. Було госпіталізовано 155 осіб. 

Всього в країні 52 843 хворих на COVID-19. З них 1 372 (+27) померли і 25 661 (+861) одужали.

Найбільше випадків захворювання за попередню добу зафіксували у Києві (+125) на Львівщині (+119) та Закарпатті (+108).

Загалом в Україні проведено 786 402 тестування методом ПЛР.

Нагадаємо: 9-го липня захворіло 819 осіб. З них 67 дітей, а також 65 медичних працівників. Було госпіталіовано 214 осіб, зафіксовано 18 летальних випадків. При цьому одужало 1016 пацієнтів. 

 

Читайте також:

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Теми: Covid-2019коронавірусУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні за добу 800 нових випадків COVID-19

Зеленський просить Раду скасувати обмеження зарплат чиновників

Новини 10 липня: привітання Путіна, нові справи проти Порошенка 

Єрмак розповів про просування в переговорах за "нормандським форматом"

Поліція затримала підозрюваних у підриві авто "Укрпошти"

Суд Туреччини дозволив перетворити Собор Святої Софії на мечеть

Усі новини...
Covid-2019
Хорватія вимагатиме від українців тест на COVID-19 або 14-денну ізоляцію
Чорногорія змінила правила в’їзду для українців
Київ обігнав Львівщину за кількістю нових інфікувань на COVID-19 за добу
Останні новини
10:58
За добу коронавірус в армії підхопили 12 осіб
10:28
Хорватія вимагатиме від українців тест на COVID-19 або 14-денну ізоляцію
10:14
Чорногорія змінила правила в’їзду для українців
10:04
Київ обігнав Львівщину за кількістю нових інфікувань на COVID-19 за добу
09:59
фотоВогнеборці продовжують гасити пожежу на Луганщині: відкритого вогню вже нема
09:38
В Україні за добу 800 нових випадків COVID-19
08:44
На пляжі в Єгипті одночасно потонули 11 осіб
08:07
На заході України оголосили штормове попередження
08:00
Головні новини п’ятниці і ночі: привітання Путіна, нові справи проти Порошенка
07:15
Один військовий загинув та троє отримали поранення – ООС
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!