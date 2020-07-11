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Украине за сутки 800 новых случаев COVID-19

Суббота, 11 июля 2020, 09:38
Украине за сутки 800 новых случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки заболевание на коронавирус подтвердили в 800 человек, в общем COVID-19 подтвердили почти у 53 тысяч украинцев.

Источник: данные СНБО

Детали: В Украине за сутки добавилось 800 инфицированных коронавирусом.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, за 10 июля коронавирус подтвердили у 53 детей и 48 медработников. Были госпитализированы 155 человек.

Всего в стране 52 843 больных COVID-19. Из них 1 372 (+27) умерли и 25 661 (+861) выздоровели.

Больше всего случаев заболевания за предыдущие сутки зафиксировали в Киеве (125) во Львовской области (+119) и Закарпатье (+108).

Всего в Украине проведено 786 402 тестов методом ПЦР.

Напомним: 9 июля заболело 819 человек. Из них 67 детей, а также 65 медицинских работников. Было госпиталиовано 214 человек, зафиксировано 18 летальных случаев. При этом выздоровели 1016 пациентов.

 

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Украинская правда

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Темы: Covid-2019коронавирусУкраина
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