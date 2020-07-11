Украине за сутки 800 новых случаев COVID-19
В Украине за минувшие сутки заболевание на коронавирус подтвердили в 800 человек, в общем COVID-19 подтвердили почти у 53 тысяч украинцев.
Источник: данные СНБО
Детали: В Украине за сутки добавилось 800 инфицированных коронавирусом.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, за 10 июля коронавирус подтвердили у 53 детей и 48 медработников. Были госпитализированы 155 человек.
Всего в стране 52 843 больных COVID-19. Из них 1 372 (+27) умерли и 25 661 (+861) выздоровели.
Больше всего случаев заболевания за предыдущие сутки зафиксировали в Киеве (125) во Львовской области (+119) и Закарпатье (+108).
Всего в Украине проведено 786 402 тестов методом ПЦР.
Напомним: 9 июля заболело 819 человек. Из них 67 детей, а также 65 медицинских работников. Было госпиталиовано 214 человек, зафиксировано 18 летальных случаев. При этом выздоровели 1016 пациентов.
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