Стало відоме ім’я захисника, який загинув на Донбасі

10 липня внаслідок ворожих обстрілів загинув молодший лейтенант 24-ї окремої механізованої бригади Тарас Матвіїв.

Джерело: Український міліарний портал

Деталі: Матвіїву був 31 рік.

Він народився у Жидачівському районі Львівської області, закінчив факультет журналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка, був блогером у низці видань.

Що було раніше: 10 липня російські окупанти 17 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один український військовий загинув, ще троє – отримали поранення.