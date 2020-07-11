Стало відоме ім’я захисника, який загинув на Донбасі
Субота, 11 липня 2020, 15:23
10 липня внаслідок ворожих обстрілів загинув молодший лейтенант 24-ї окремої механізованої бригади Тарас Матвіїв.
Джерело: Український міліарний портал
Деталі: Матвіїву був 31 рік.
Він народився у Жидачівському районі Львівської області, закінчив факультет журналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка, був блогером у низці видань.
Що було раніше: 10 липня російські окупанти 17 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один український військовий загинув, ще троє – отримали поранення.