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Стало відоме ім’я захисника, який загинув на Донбасі

Субота, 11 липня 2020, 15:23
Стало відоме ім’я захисника, який загинув на Донбасі
Фото з Facebook

10 липня внаслідок ворожих обстрілів загинув молодший лейтенант 24-ї окремої механізованої бригади Тарас Матвіїв.

Джерело: Український міліарний портал

Деталі: Матвіїву був 31 рік. 

Він народився у Жидачівському районі Львівської області, закінчив факультет журналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка, був блогером у низці видань.

Що було раніше: 10 липня російські окупанти 17 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один український військовий загинув, ще троє – отримали поранення. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Донбасвійнажертви
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