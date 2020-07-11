Стало известно имя защитника, погибшего на Донбассе

10 июля вследствие вражеских обстрелов погиб младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады Тарас Матвиив.

Источник: Украинский милиарный портал

Детали: Матвииву был 31 год.

Он родился в Жидачевском районе Львовской области, окончил факультет журналистики Львовского национального университета им. Ивана Франко, был блогером в ряде изданий.

Что было раньше: 10 июля российские оккупанты 17 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военный погиб, еще трое – получили ранения.