Поранення "свободівця" в Миколаєві: поліція каже, що він розбирав пістолет

Голова Миколаївської облорганізації ВО "Свобода" Демид Губський, якого в суботу госпіталізували з вогнепальним пораненням голови, перед тим розбирав пістолет травматичної дії.

Джерело: поліція Миколаївської області

Дослівно: "Слідством встановлено, що вчора увечері постраждалий разом з цивільною дружиною та друзями відпочивали у розважальному закладі та вживали алкогольні напої. Після одинадцятої вечора вони вдвох повернулись додому.

Коли жінка знаходилась на балконі, чоловік розбирав травматичний пістолет. Через деякий час, як розповідає жінка, вона почула постріл та побачила, що її чоловік впав. Після чого викликала брата постраждалого, та разом вони звернулись по допомогу до медиків".

Деталі: Слідчі розпочали розслідування кримінального провадження за ст. 128 Кримінального кодексу України, "Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження".

Зазначається також, що під час огляду місця події у квартирі постраждалого виявлені помпову рушницю, гранату Ф-1 та набої до пістолету травматичної дії, кобуру до пістолету.

За даними дозвільної системи, гладкоствольна помпова рушниця зареєстрована на чоловіка.

Дослівно: "Крім того, слідством встановлено, що постраждалий хотів придбати спецзасіб — пістолет травматичної дії, але не міг законно отримати на нього дозвіл. Проте, пістолет якимось чином здобув. Шляхи надходження зброї та інших причетних до цього осіб тепер встановлюватиме поліція.

Місцезнаходження пістолету слідчі також встановили та вилучили його.

Наразі постраждалий перебуває в медичному закладі, медики надають йому необхідну допомогу".

Що передувало: У суботу зранку поліція Миколаївщини повідомила, що Губського доставлено до лікарні з ненаскрізним вогнепальним пораненням у голову.