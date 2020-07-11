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Ранение "свободовца" в Николаеве: полиция говорит, что он разбирал пистолет

Суббота, 11 июля 2020, 19:21

Председатель Николаевской облорганизации ВО "Свобода" Демид Губский, которого в субботу госпитализировали с огнестрельным ранением головы, перед тем разбирал пистолет травматического действия.

Источник: полиция Николаевской области

Дословно: "Следствием установлено, что вчера вечером пострадавший вместе с гражданской женой и друзьями отдыхали в развлекательном заведении и употребляли алкогольные напитки. После одиннадцати вечера они вдвоем вернулись домой.

Когда женщина находилась на балконе, мужчина разбирал травматический пистолет. Через некоторое время, как рассказывает женщина, она услышала выстрел и увидела, что ее муж упал. После чего вызвала брата пострадавшего, и вместе они обратились за помощью к медикам".

Детали: Следователи начали расследование уголовного производства по ст. 128 Уголовного кодекса Украины, "Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение".

 

Отмечается также, что во время осмотра места происшествия в квартире пострадавшего обнаружены помповое ружье, граната Ф-1 и патроны к пистолету травматического действия, кобура к пистолету.

 

По данным разрешительной системы, гладкоствольное помповое ружье зарегистрировано на мужчину.

 

Дословно: "Кроме того, следствием установлено, что пострадавший хотел приобрести спецсредство – пистолет травматического действия, но не мог законно получить на него разрешение. Однако, пистолет каким-то образом получил. Пути поступления оружия и других причастных к этому лиц теперь будет устанавливать полиция.

 

Местонахождение пистолета следователи также установили и изъяли его.

 

Сейчас пострадавший находится в медицинском учреждении, медики оказывают ему необходимую помощь".

Что предшествовало: В субботу утром полиция Николаевской области сообщила, что Губского доставили в больницу с несквозным огнестрельным ранением в голову.

Украинская правда
Темы: НиколаевСвободаполиция


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