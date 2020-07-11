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Підрив авто "Укрпошти": поліція знайшла вкрадені гроші

Субота, 11 липня 2020, 20:43
Фото з Facebook Антона Геращенка

Поліція знайшла гроші, вкрадені після підриву автомобіля "Укрпошти" 7 липня.

Джерело: заступник голови МВС Антон Геращенко у Facebook, Нацполіція

Дослівно Геращенко: "В ході невідкладних обшуків знайдено гроші, вкрадені під час цього зухвалого пограбування, а також пістолет охоронця "Укрпошти", який прихопили з собою озброєні розбійники.

Всі вилучені кошти після процедур, передбачених Законом, будуть повернуті "Укрпошті" і будуть доставлені адресатам".

Деталі: Заступник глави МВС зазначив, що затримано четверо осіб, причетних до злочину, - ті, хто безпосередньо здійснював пограбування і один з посібників бандитів.

 
фото з Facebook Геращенка

Тривають пошуки ще одного посібника, співробітника "Укрпошти", який виконав функцію навідника і підбурювача.

 

Дослівно Геращенко: "Його особа встановлена, і в нього немає шансів утекти від правосуддя, так само, як і у його спільників.

Всім їм загрожують тривалі терміни ув'язнення не тільки за збройне пограбування, але й за замах на вбивство співробітників "Укрпошти"".

Деталі: Разом з тим, сайт Нацполіції повідомляє, що Октябрський районний суд Полтавської області задовольнив клопотання слідчого та процесуального керівника прокуратури щодо обрання трьом підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, без права внесення застави. У суботу мають обрати запобіжний захід іще одному підозрюваному.

Передісторія: 

  • 7 липня близько 10-ї години поблизу села Тишки Лубенського району невідомі підірвали автомобіль "Газель" компанії "Укрпошта", заволоділи грошима в сумі понад два з половиною мільйони гривень і зброєю охоронця. 
  • Двоє осіб, що перебували в автомобілі, отримали тілесні ушкодження.

Українська правда
Теми: УкрпоштаМВСполіціягроші


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