Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Подрыв авто "Укрпочты": полиция нашла украденные деньги

Суббота, 11 июля 2020, 20:43
Фото с Facebook Антона Геращенко

Полиция нашла деньги, украденные после подрыва автомобиля "Укрпочты" 7 июля.

Источник: замглавы МВД Антон Геращенко в Facebook, Нацполиция

Дословно Геращенко: "В ходе неотложных обысков найдены деньги, украденные во время этого дерзкого ограбления, а также пистолет охранника "Укрпочты", который прихватили с собой вооруженные разбойники.

Все изъятые денежные средства после процедур, предусмотренных Законом, будут возвращены "Укрпочте" и будут доставлены адресатам".

Детали: Замглавы МВД отметил, что задержано четверо лиц, причастных к преступлению, - те, кто непосредственно осуществлял ограбление и один из пособников бандитов.

 
Фото с Facebook Геращенко

Продолжаются поиски еще одного пособника, сотрудника "Укрпочты", который выполнил функцию наводчика и подстрекателя.

 

Дословно Геращенко: "Его личность установлена, и у него нет шансов уйти от правосудия, так же, как и у его сообщников.

Всем им грозят длительные сроки заключения не только за вооруженное ограбление, но и за покушение на убийство сотрудников "Укрпочты"".

Детали: Вместе с тем, сайт Нацполиции сообщает, что Октябрьский районный суд Полтавской области удовлетворил ходатайство следователя и процессуального руководителя прокуратуры об избрании трем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без права внесения залога. В субботу должны избрать меру пресечения еще одному подозреваемому.

Предыстория:

  • 7 июля, около 10 часов, возле с. Тишки Лубенского района неизвестные взорвали автомобиль "Газель" компании "Укрпочта", завладели деньгами в сумме более двух с половиной миллионов гривен и оружием охранника. 
  • Два человека, которые находились в автомобиле, получили телесные повреждения.

Украинская правда
Темы: УкрпочтаМВДполицияденьги


powered by lun.ua
Главное сегодня

Ранение "свободовца" в Николаеве: полиция говорит, что он разбирал пистолет

дополненоБольшинство членов экипажа судна "София" заболели COVID-19 – Минздрав

Зеленский радуется выздоровлениям от COVID-19: Действия власти были правильными

видео Киевские школьники записали видео о ненависти к крымским татарам, но позже извинились

В Украине тестируют 4 препарата от COVID-19 – Минздрав

Посольство Украины объяснило новые правила въезда в Хорватию

Все новости...
Укрпочта
Ограбление авто "Укрпочты": ОГП сообщает о задержании еще одного подозреваемого
Полиция задержала подозреваемых в подрыве авто "Укрпочты"
Комитет Рады рекомендовал предоставить "Укрпоште" функции банка
Последние новости
20:43
Подрыв авто "Укрпочты": полиция нашла украденные деньги
20:02
видеоНа Березняках в Киеве прорвало трубу: струя воды побила окна
19:36
В Венеции впервые протестировали систему шлюзов для защиты от наводнений
19:21
Ранение "свободовца" в Николаеве: полиция говорит, что он разбирал пистолет
18:59
Укрзализныця восстанавливает курсирование 38 пригородных и 3 региональных поездов
18:49
Под Николаевом грузовик насмерть сбил прокурора
18:36
фотоВозле посольства Беларуси устроили акцию в поддержку оппозиции
18:15
В Ивано-Франковске из-за коронавируса закрывают сервисный центр Пенсионного фонда
18:01
В Мариуполе автомобиль наехал на патрульных
17:48
Импорт газа из ЕС побил рекорд 2014 года по объему за сутки
Все новости...